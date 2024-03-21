محمد سلطان بن حثلين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

محمد سلطان بن حثلين يستقبل المهنئين بشهر رمضان
التاريخ
3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل محمد سلطان بن حثلين المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان آل حثلين في منطقة العقيلة.
وأكد محمد بن حثلين «ان أهل الكويت جبلوا على التواصل والتراحم والحرص على الوحدة الوطنية». داعيا المولى، عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على الكويت وأهلها بالخير والبركات، وأن يحفظها وشعبها وقيادتها من كل سوء.
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