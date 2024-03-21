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محمد سلطان بن حثلين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل محمد سلطان بن حثلين المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان آل حثلين في منطقة العقيلة.
وأكد محمد بن حثلين «ان أهل الكويت جبلوا على التواصل والتراحم والحرص على الوحدة الوطنية». داعيا المولى، عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على الكويت وأهلها بالخير والبركات، وأن يحفظها وشعبها وقيادتها من كل سوء.

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