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ديوان جعفر أقام استقباله الرمضاني السنوي

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
في أجواء رمضانية خالصة، تسودها المحبة والوئام ومشاعر الود والسلام، أقام ديوان جعفر في منطقة أبو الحصانية استقباله الرمضاني السنوي، وذلك بحضور حاشد من المهنئين يتقدمهم شيوخ ونخب سياسية وأعضاء البعثات الديبلوماسية وشخصيات عامة ومن كل أطياف وشرائح المجتمع الكويتي.
وبهذه المناسبة، قال عميد العائلة نبيل جعفر الذي استقبل مع أبنائه جموع المهنئين: إن هذا اللقاء يأتي في نطاق التواصل الاجتماعي والعادات التراثية الرائعة التي جبل عليها أهل الكويت، حيث نحتفي بهذا الشهر الكريم بين أهلنا وأقاربنا وإخواننا المواطنين والمحبين من كل مكان. نسأل الله أن يعيد هذا الشهر المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأضاف جعفر: «لا أجد من الكلمات ما يكفي لأعبر عن شكري وتقديري لكل المهنئين الذين أثلجوا صدورنا بحضورهم معنا ومشاركتهم لنا أجمل اللحظات التي نعزز من خلالها الأخوة والمحبة في كل عام»، متمنيا أن يحفظ الله الكويت وأهلها ومحبيها والمقيمين على أرضها من كل شر ومكروه، تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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