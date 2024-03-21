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ديوان الرفاعي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أقام ديوان الرفاعي في الشامية حفل استقبال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور جمع من أبناء الكويت والنواب السابقين والوزراء والأهل والأصدقاء والشخصيات العامة، حيث تبادلوا التهاني والأحاديث الودية بهذه المناسبة.
وتبادل الجميع التبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.

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