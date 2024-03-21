ديوان الرفاعي استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أقام ديوان الرفاعي في الشامية حفل استقبال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور جمع من أبناء الكويت والنواب السابقين والوزراء والأهل والأصدقاء والشخصيات العامة، حيث تبادلوا التهاني والأحاديث الودية بهذه المناسبة.
وتبادل الجميع التبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.
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