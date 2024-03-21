أبناء المرحوم عبدالحميد علي القطان استقبلوا المهنئين

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل أبناء المرحوم عبدالحميد علي القطان المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوانهم بمنطقة السرة، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
واستذكر الحضور العادات الأصيلة لأهل الكويت والتي تسهم في تعزيز المحبة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، آملين المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
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