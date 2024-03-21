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أبناء المرحوم عبدالحميد علي القطان استقبلوا المهنئين

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل أبناء المرحوم عبدالحميد علي القطان المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوانهم بمنطقة السرة، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
واستذكر الحضور العادات الأصيلة لأهل الكويت والتي تسهم في تعزيز المحبة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، آملين المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

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