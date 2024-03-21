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أبناء المرحوم حامد الياقوت تلقوا التهاني بشهر رمضان

3/21/2024 2:44:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام أبناء المرحوم حامد الياقوت غبقتهم الرمضانية في ديوانهم بمنطقة الروضة بحضور جمع كبير من عائلة الياقوت وعدد من الوزراء والنواب السابقين والبعثات الديبلوماسية والمواطنين.
وتبادل الحضور مع أبناء المرحوم حامد الياقوت، وهم: د.يوسف الياقوت والمحامي بدر الياقوت والمحامي خليفة الياقوت ومحمد الياقوت التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وعلى هامش الغبقة، قال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت إن أهل الكويت جبلوا على الزيارات الاجتماعية في مختلف المناسبات، وذلك للم الشمل ورؤية الأقارب والأصدقاء، مشيرا إلى أن الغبقات من العادات الأصيلة والكثير من الكويتيين يحافظون عليها لما لها من ذكريات جميلة.
وأضاف الياقوت: هذه المناسبة عزيزة علينا ونحرص على إقامتها خلال شهر رمضان، مهنئا الكويت قيادة وشعبا وكل من يعيش على أرضها الطيبة، لافتا إلى أن هذا الشهر الفضيل له طابع خاص ويعكس جانبا من الثقافة الكويتية، معربا عن شكره لكل من حضر الغبقة من ضيوفهم من الشخصيات العامة ورجال الدولة والمواطنين والديبلوماسيين.

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