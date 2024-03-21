وزير الخارجية: انفراجة قريبة في غزة



ديوان المرحوم علي اليحيا استقبل المهنئين بالشهر الكريم على مدار يومين الانتهاء من التأشيرة الإلكترونية لكندا قبل الصيف واستكمال الشواغر في مناصب سفراء قريباً

أسامة ديابفي أجواء رمضانية مميزة، استقبل ديوان المرحوم علي اليحيا المهنئين بشهر رمضان المبارك بمنطقة المنصورية، وذلك على مدار يومين، حيث خصص اليوم الأول للمواطنين والمسؤولين والأهل والأصدقاء ورواد الديوانية، أما اليوم الثاني فقد تم تخصيصه للسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعدي الوزير وكبار المسؤولين بالوزارة.وقد نقل وزير الخارجية عبدالله اليحيا للمهنئين تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح واعتزازهما بالروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة في البلاد، متمنين أن تعود هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.وتقدم وزير الخارجية ببالغ الشكر والعرفان لكل الحضور والمباركين بالشهر الفضيل، داعيا المولى أن تنعم الكويت بالخير والأمن والأمان، وأن يعيد الشهر الفضيل أعواما مديدة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، معربا عن أمله في استمرار مثل هذه اللقاءات خلال رمضان أو في أي مناسبات أخرى.وأشار إلى خصوصية ثقافة الديوانية ودورها الفاعل والمميز في المجتمع كقيمة مضافة، موضحا أن الكويتيين يطلقون على الديوانيات البرلمانات المصغرة، حيث تتم فيها مناقشة جميع قضايا الكويت وكل ما يهم المواطن والمنطقة بشكل عام، موضحا أن لأجواء رمضان هذا العام طابعا مختلفا، خصوصا أنها تأتي في عهد جديد في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة جديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتا إلى أن «شهر رمضان هذا العام حافل وساخن، متمنيا أن تكون نتائجه جيدة على أهل الكويت جميعا».وعن التحرك الكويتي الديبلوماسي الدولي لإيقاف الحرب على غزة، قال اليحيا: «نحن بدأنا في هذا التحرك منذ أكثر من شهرين، ومنذ تشكيل هذه الحكومة شاركت في نحو 4 أو 5 مؤتمرات، وهي: المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ودول مجلس التعاون ومؤتمر ميونيخ للأمن إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أوفدنا له ممثلا لوزير الخارجية، وقد ركزنا في معظم كلماتنا التي ألقيناها في هذه المؤتمرات على موضوع غزة وحرصنا على أهلنا في فلسطين، وهذا الموضوع في غاية الأهمية وهو موضوع من ضمن اهتمامات قيادتنا السياسية، وركزنا على استئناف التبرعات والمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، وكثير من الدول الرئيسية المانحة التي علقت تمويلها للأونروا عادت عن قرارها وتعهدت باستئناف مشاركتها في الحصص المقبلة، وأولى هذه الدول كانت كندا وألمانيا والسويد، التي عادت عن قرارها في بداية شهر رمضان، وكل تلك الدول ستعود للمشاركة في دعم الوكالة الدولية».وتابع: بخصوص موضوع إيقاف الحرب على غزة هو معيار أساسي، ويبدو أن هناك انفراجة قريبة في الأسابيع القادمة».وعن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة، وما إذا كانت هناك ضغوط عربية على أميركا لإيقاف هذه الحرب، قال اليحيا: «هناك ضغوط أوروبية عربية على أعلى مستوى، وأنا أؤكد وجود انفراجة قريبا، على الأقل من خلال هذه الخطوات التي نشهدها اليوم في المنطقة سواء خليجيا أو عربيا أو إسلاميا أو حتى أوروبيا، فالأمر لم يعد يتحمل المجازر التي تحصل في فلسطين، والأميركان لديهم حساباتهم الخاصة خصوصا انهم على أعتاب انتخابات رئاسية، وهذه الأوضاع ستكون لمصلحة الشعب الفلسطيني في القريب العاجل».وردا على سؤال حول الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر أن تعقد في يونيو المقبل، هل هناك اجتماعات أو تحركات من جانب الكويت؟ قال اليحيا: «تلقينا دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من مؤتمر، وستكون لنا تحركات بعد نهاية شهر رمضان، أما بخصوص مسألة إعفاء الكويتيين من تأشيرة شينغن، فهي تأخذ أكثر من مسار، فإما الإعفاء وإما عمل شيء مماثل كالذي فعله أصدقاؤنا البريطانيون من حيث منح الكويتيين تأشيرة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات عبر الإنترنت، أما كندا، فنحن تقريبا انتهينا معهم للتسهيل من إجراءات التأشيرة لتكون إلكترونية وتبقى هناك بعض الشروط الصغيرة التي يطالبوننا بها، وقد تم إرسالها إلى الجهات الرسمية، ووصلت المسألة إلى خاتمتها وهي الآن عند وزارة الداخلية لاستكمال هذا الملف الذي أعتقد أننا سننتهي منه قبل هذا الصيف».وعما إذا كانت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي لبروكسل ستسهم في دعم هذا الملف، أوضح اليحيا أن البديوي «يمثل كل المجموعة الخليجية، وهناك تنسيق شامل مع دول مجلس التعاون وسنرى ما هو الأصلح لمصلحة شعوب دولنا».وعن وجود بعض الشواغر بمناصب سفراء الكويت في بعض الدول، أكد وزير الخارجية قائلا «لدينا خطة وسيتم استكمالها، ونحن بصدد وضع معايير طبقا لقرارات مجلس الوزراء سواء في الخارجية أو من خارج وزارة الخارجية، وقد استكملنا كل هذه الشروط، وقد تم عرضها أخيرا في مجلس الوزراء، وفي القريب العاجل سوف يتم تنفيذها».