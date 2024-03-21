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مجموعة المرأة الدولية أقامت غبقتها السنوية

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
ضمن أجواء رمضانية لبنانية ساحرة ومميزة محملة بعبق بلاد الارز، نظمت مجموعة المرأة الدولية (IWG)، بالتعاون مع السفارة اللبنانية وحرم القائم بالأعمال لدى الكويت مي منصور، وجمعية السيدات اللبنانيات، حدثا ثقافيا تحت عنوان «اليوم الثقافي اللبناني» بحضور أعضاء المجموعة الدولية وشخصيات ديبلوماسية لدى الكويت والعديد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية.
افتتحت الحفل ليلى بولس مرحبة بالحضور ثم القت رئيسة المجموعة وحرم سفير بلغاريا أنطونيا ديميتروفا كلمة ترحيبية، مهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
وألقى القائم بالأعمال لدى الكويت أحمد عرفة كلمة ترحيبية تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على المساهمة الفعالة في تنظيم الاحتفالية.
وتقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار بمناسبة العيد الوطني الفائت.
وذكر خلال كلمته في أول نشاط ثقافي لبناني بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية ان هذه لحظة لإعادة التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الكويتيين واللبنانيين معا، وعقود من التفاعل المكثف بين الشعبين، الذي لم يسفر إلا عن ارتفاع الاحترام المتبادل والدعم المتبادل والتضامن، وهذا النوع من التكامل المتبادل بينهما.
وأضاف ان الجالية اللبنانية في الكويت لديها قدر كبير من المودة تجاه الكويتيين وغيرهم من الجنسيات داخل الكويت
وأشار إلى ان شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والتضامن، وشهر للتأمل في الذات، كما هو الحال في الصوم المسيحي المقدس، متمنيا لمن يحتفل به البركة والقوة في هذه الرحلة الروحية.
ووجه حديثه إلى المرأة اللبنانية قائلا: أنت لا غنى عنك ولا يمكن استبدالك، في الأوقات العصيبة التي مرت علينا، واليوم عندما يواجه بلدنا الحبيب تحديات وجودية غير مسبوقة نحن نراكم بحر التغيير وجزء أساسي ومتكامل منه».
وبدورها، ألقت مي منصور كلمة ترحيبية وجهت فيها الشكر لمجلس السيدات اللبنانيات في الكويت لسعيهن إلى تنظيم هذه الاحتفالية بهذا الشكل الجميل الذي سلط الضوء على مختلف الجوانب السياحية والتاريخية من خلال عرض فيديو تصويري بعنوان Rise above Lebanon.
وفي الختام كرمت المجموعة الدولية كلا من القائم بالأعمال أحمد عرفة وحرمه ومجلس السيدات اللبنانيات وفرقة الدبكة اللبنانية.

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