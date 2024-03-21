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الناجم: العلاقات مع الصين تعكس الرؤى المشتركة لقادة البلدين

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم عمق العلاقات الكويتية- الصينية التي تعكس الرؤى المشتركة لقادة البلدين الصديقين على مر السنين. وقال الناجم في تصريح لـ «كونا» إن هذا العام يصادف الذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت والتي يعود تاريخها إلى 22 مارس 1971، مؤكدا أن هذه العلاقات الراسخة بنيت على أسس متينة وواضحة. وأضاف أن مجالات التعاون الثنائي شهدت نموا كبيرا ما ساهم بشكل فعال في التنمية والبناء والتقدم بما يلبي تطلعات قادة وشعبي البلدين الصديقين. وذكر أن العلاقات الثنائية بدأت قبل إقامة العلاقات الديبلوماسية رسميا، حيث قام سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في فبراير 1965 بزيارة الصين عندما كان وزيرا للمالية والتجارة والصناعة آنذاك ومهدت هذه الزيارة الطريق لإقامة علاقات ديبلوماسية بين الكويت والصين. وأشار إلى ان الكويت تعد أول دولة عربية تقدم قروضا حكومية ميسرة للصين من خلال الصندوق الكويتي للتنمية تغطي العديد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة وحماية البيئة وغيرها ما ساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنه «يمكن رؤية الإنجازات كذلك في جوانب مختلفة في كلا البلدين مثل قطاع النفط وبناء المصافي والاتصالات والبنية التحتية للمناطق السكنية والمرافق العامة وغيرها». وأشار السفير الناجم إلى التعاون الثنائي في المجال الصحي، لاسيما مع تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19) للحد من انتشاره. وبين أن الكويت استوردت من الصين الكثير من المعدات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس والوقاية من انتقال الأمراض، فيما زار فريق طبي صيني متخصص الكويت في أبريل 2020 لمساعدة الأجهزة الطبية الكويتية في مكافحة الوباء.

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