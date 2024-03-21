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((الكهرباء)): طول الشبكة المائية 11 ألف كيلومتر والمخزون الإستراتيجي 4613.8 مليون غالون

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الكويت ممثلة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي المقرر في 22 مارس من كل عام، حيث تم إقرار هذا التاريخ من قبل الأمم المتحدة، تحت شعار «المياه من أجل السلام». وقالت وزارة الكهرباء: يركز العالم في يوم المياه العالمي على دعم تحقيق الهدف 6 من أهداف للتنمية المستدامة، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وأضافت: ويحمل يوم المياه العالمي هذا العام شعار (المياه من أجل السلام) إيمانا من العالم «بأن المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع»، وعندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يكافح الناس من أجل الحصول عليها، فقد تتصاعد التوترات، ومن خلال التعاون في مجال المياه يمكننا تحقيق التوازن بين احتياجات الجميع من المياه والمساعدة في تحقيق الاستقرار بالعالم.
وأشارت إلى أن عملية إنتاج المياه في البلاد تتم من خلال تحلية مياه البحر وإنتاج المياه المقطرة وخلطها بكميات مدروسة من المياه الجوفية (قليلة الملوحة) لإضافة الأملاح والمعادن وإضافة المواد المعقمة ومن ثم نقلها للخزانات الأرضية والأبراج العلوية ومنها للشبكة المائية، التي يبلغ طولها ما يقارب 11.000 كيلومتر، مبينة أن المخزون الاستراتيجي للمياه العذبة يقدر بـ 4613.8 مليون غالون.
وتابعت الوزارة: لم تكتف الكويت بتأمين احتياجاتها من المياه العذبة فقط، بل حرصت على جودة المياه المنتجة، حيث تحصل الكويت سنويا على معدل 100% بجودة المياه المنتجة، وذلك وفقا لتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
وبينت الوزارة أن مصادر المياه في البلاد بخلاف التحلية تتمثل في المياه الجوفية ووصلت الطاقة الإنتاجية المركبة الحالية لآبار المياه الجوفية إلى حوالي 142 مليون غالون إمبراطوري في اليوم، كما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 56.856 مليون غالون إمبراطوري.
وأشارت إلى أن وزارة الأشغال العامة تقوم كذلك على إنتاج المياه المعالجة ويتم استخدام تلك المياه في ري الزراعات التجميلية وفي عملية استخراج النفط الثقيل والخفيف حيث يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميا وجار إنشاء خط تزويد شركة نفط الكويت بـ 48 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة.
وأوضحت أن المصدر الثالث هو المياه المصاحبة لإنتاج النفط من شركة نفط الكويت، حيث يتم إنتاج المياه من الطبقات النفطية وهذا الإنتاج في ازدياد مستمر نتيجة لتقادم المكامن النفطية والإنتاج المستمر منها بالإضافة لتطبيق تقنيات حقن المياه في هذه الطبقات المنتجة، وقد تصل نسبة المياه المنتجة إلى النفط المنتج لأرقام كبيرة.

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