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((الديوان)): 4951 مواطناً إجمالي المرشحين منذ فبراير حتى الآن

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا، أنه بناء على قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصادر بتاريخ 18 فبراير بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين للتوظيف من فبراير حتى الآن 4951 مواطنا ومواطنة.

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