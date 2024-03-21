شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية استقبلت سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه الواقع بمقر الشركة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي، ومسؤولة التبادلات التجارية والعلاقات الديبلوماسية ندى حداد غفاري، وذلك يوم الأحد 17 مارس، حيث تهدف هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات وتنمية الشراكات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الخاصة السويسرية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: تشرفنا بزيارة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي، ونتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك وزيادة العلاقات التجارية مع الشركات الرائدة في سويسرا، والتي من شأنها إثراء السوق الكويتي وتصب في مصلحة المستهلك.
وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي إحدى أكبر الشركات التجارية في الكويت تدير عملها في قطاعات مختلفة، وتمثل أكثر من مئتي علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة.
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