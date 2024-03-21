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شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية استقبلت سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه الواقع بمقر الشركة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي، ومسؤولة التبادلات التجارية والعلاقات الديبلوماسية ندى حداد غفاري، وذلك يوم الأحد 17 مارس، حيث تهدف هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات وتنمية الشراكات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الخاصة السويسرية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: تشرفنا بزيارة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي، ونتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك وزيادة العلاقات التجارية مع الشركات الرائدة في سويسرا، والتي من شأنها إثراء السوق الكويتي وتصب في مصلحة المستهلك.
وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي إحدى أكبر الشركات التجارية في الكويت تدير عملها في قطاعات مختلفة، وتمثل أكثر من مئتي علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة.

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