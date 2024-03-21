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بيت الزكاة ينفذ مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن نائب المدير العام للموارد والإعلام في بيت الزكاة عادل خالد الجري، عن تنفيذ البيت لمشروع ولائم الإفطار خارج الكويت، بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين لعدد من الدول.
وأوضح الجري أن مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت، يمثل واحدا من المشاريع الخيرية العديدة التي يقوم بيت الزكاة بتنفيذها لمصلحة الفئات المحتاجة في المجتمع. وقال إن المشروع بدأ عام 1983 بهدف توفير طعام الإفطار للصائمين المحتاجين إلى مثل هذه الخدمة الإنسانية تجسيدا لروح التكافل والتراحم التي حث عليها ديننا الحنيف.
وذكر أن المشروع هذا العام ينفذ في كل من الصومال وموريتانيا وجيبوتي والسنغال وغانا وتونس والبوسنة وكوسوفا وكينيا وسيلان واليمن والهند وتركيا (الشمال السوري) والأردن وفلسطين، لافتا إلى أن تكلفة الوجبة هي 0.750 فلس لليوم الواحد، كما يتم تقديم سلة غذائية لطوال شهر رمضان بقيمة 22.5 دينارا.
وفي نهاية حديثه، تقدم الجري بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولجميع المواطنين والمقيمين، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والأمن والاستقرار، وأن يعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

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