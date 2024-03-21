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بورسلي والنوري يثمّنان إطلاق مشروع جائزة باسم الأمير للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّنت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة رحاب بورسلي بادرة مجلس الوزراء بإطلاق مشروع جائزة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الاشخاص ذوي الاعاقة. وقالت بورسلي ان تخصيص جائزة لإبداع الاشخاص ذوي الإعاقة تحمل اسم رمز البلاد يمثل مواكبة للتطور العالمي ونقلة جوهرية في التأسيس لمرحلة جديدة تمنح الأشخاص من ذوي الإعاقة آفاقا أرحب للاندماج في المجتمع، من خلال اطلاق طاقاتهم الإبداعية الخلاقة، كما تحمل في طياتها الترجمة الفعلية لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤكد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالبيئة الملائمة لتمكينهم من التعبير عن أنفسهم وإبراز إبداعهم كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية م. جاسم النوري بإطلاق جائزة الإبداع للأشخاص للأشخاص ذوي الإعاقة التي تحمل اسم صاحب السمو الأمير وما تجسده هذه المكرمة من التقدير والرعاية لأبناء الكويت من الاشخاص ذوي الإعاقة وما تمثله من حافز كبير لاستنفار طاقات وإبداعات هذه الشريحة الغالية وتعزيز ثقتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في بناء الوطن كأفراد قادرين على التميز والإبداع.
وأكد النوري اهمية تضافر جهود كل الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير البيئة الملائمة ودعم القدرات النفسية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية لتمكينهم من إبراز طاقاتهم الهائلة، وتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم للإبداع في شتى المجالات.

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