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الصالح: أكثر من 2000 فعالية في دول ((التعاون)) خلال الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أعلن الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان» د.خالد الصالح، عن تنفيذ أكثر من 2000 فعالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان.
وقال الصالح في كلمة ألقاها خلال حفل الختام وتكريم الجمعية الخليجية المتميزة الفائزة بمسابقة التميز «إن الاتحاد دأب على إقامة هذا الأسبوع بمشاركة 19 جمعية خليجية من الجمعيات الأهلية غير الحكومية أعضاء الاتحاد، والتي تقوم بتنفيذ برامج متنوعة على مدار هذا الأسبوع تستهدف من خلالها زيادة الوعي تجاه الأمراض السرطانية. وأشار إلى أن هذا التعاون الخليجي المشترك أسفر عن زيادة ملحوظة في نسبة الوعي الخليجي حيث ساهمت في خفض نسبة من يقولون إن السرطان مرض غير قابل للشفاء من 65% لتصبح 45%، كذلك رفعت نسبة من يؤمنون بأهمية الكشف المبكر من 50 إلى 70%، لافتا إلى ان الأسابيع الخليجية أصبحت بصمة خليجية في مسيرة التوعية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن الأسبوع هذا العام تضمن لأول مرة الإعلان عن جائزة للتميز تعطى للجمعية المتميزة في نشاطاتها خلال أسبوع التوعية بهدف التحفيز والتشجيع على الابتكار والتنوع لمواكبة الحديث في مجتمعاتنا الخليجية.كما كشف عن فوز جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء «تفاؤل» من المملكة العربية السعودية بجائزة التميز لعام 2024، مباركا لها جهودها وحصولها على الجائزة.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة التنفيذية للأسبوع الخليجي د.حصة الشاهين، ان برنامج هذا العام اشتمل على 60 فعالية علمية واجتماعية ورياضية وفنية وترفيهية استهدفت جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن فعاليات هذا العام اهتمت بالرسائل والبوستات والفيديوهات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وشددت الشاهين على أهمية دور الأسرة في الوقاية من أمراض السرطان، مشيدا بدور جمعيات النفع العام الكويتية والخليجية والقطاع الأهلي في التوعية بالسرطان في دول مجلس التعاون، مشيدة بالنجاحات التي حققها الأسبوع الخليجي خلال مسيرته الممتدة على مدى 9 سنوات.

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