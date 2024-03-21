Thursday, 21 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الإيراني: ((النوروز)) شيخ الأعياد الشعبية و400 مليون شخص حول العالم يحتفلون به

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى البلاد محمد توتونجي أن عيد النوروز هو أحد أقدم الاحتفالات والأعياد القومية في بلاده، لافتا إلى انه مناسبة للتعبير عن بداية فصل الربيع والسنة الجديدة في التقويم الفارسي حيث يعبر عن الأمل والتجديد والمحبة والسلام ويحتفل به أكثر من 400 مليون شخص في ايران وطاجيكستان وأفغانستان وأذربيجان وباكستان وأوزبكستان وتركيا وغيرها من شعوب آسيا، حيث انتقل عبر طريق الحرير، وهو العيد الوحيد الذي تحتفي به قوميات واديان وشعوب مختلفة عبر القارات. وأشار توتونجي - خلال حفل إفطار أقامه لعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بحضور عدد من أبناء الجالية بمناسبة عيد النوروز - إلى أن عادات الاحتفال بهذا العيد تختلف من بلد لآخر وله مغزى روحي عظيم يرمز إلى انتصار الخير على الشر والفرح على الحزن ويستحب فيه التواصل بين الأحبة والأقرباء.
ولفت إلى أن عيد النوروز يصادف اليوم الأول من فصل الربيع، وعادة ما يكون في 21 مارس بالتقويم الميلادي، مستعرضا مع الحضور عددا من آداب عيد النوروز وتقاليده العريقة والعادات التي يحتفظ بها الإيرانيون وتتوارثها عبر الأجيال، من بينها: تنظيف المنزل وتزيينه قبل حلول العيد، وتعتبر طاولة السفرة المزينة (هفت سين) من أهم الرموز في احتفالات عيد النيروز، وتتضمن هذه الطاولة سبعة أشياء تبدأ أسماؤها بحرف السين في اللغة الفارسية، وكذلك إشعال الشموع والعديد من العناصر التقليدية الأخرى التي ترمز إلى التجدد والحياة الجديدة.
وأضاف: في عيد النوروز يحرص الناس على تبادل الهدايا مع الأقارب والأصدقاء كرمز للترابط الاجتماعي والتقدير المتبادل، كما يحرصون على زيارة الأقارب والأصدقاء لتبادل التهاني، كما أن للاحتفال جانبا ثقافيا وهناك حرص على قراءة الشعر الفارسي، والذي يعتبر من التقاليد العريقة.
وتابع: يعتبر تحضير الطعام وتناوله جزءا مهما من احتفالات عيد النوروز ويتم تحضير أطباق خاصة بالعيد كما يزور الناس المزارات والأماكن الدينية خلال أيام العيد للتأمل وطلب البركة للعام الجديد، كما
تقام العديد من الفعاليات والاحتفالات العامة في الشوارع والميادين خلال فترة عيد النوروز تشمل العروض الفنية والموسيقية والألعاب التقليدية والعادات الشعبية والتبرع للأعمال الخيرية.
وكشف ان «اليونسكو» قررت ادراج عيد النوروز ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية واعترفت به كيوم «نوروز» الدولي، حيث يحتفل الملايين في ارجاء العالم بهذا اليوم الذي يعتبر من أقدم الأعياد البشرية والذي لايزال يعيش شبابه بعد آلاف السنين مادام الربيع يتجدد كل عام ليبشر بتفتح الأزهار واخضرار الأشجار، فقد اندثرت العشرات من الأعياد والمناسبات الشعبية وانقرضت لكن «نوروز» ظل صامدا يقف بعزم أمام إعصار الزمن ليبشر الناس بأن ازدهار البساتين ستستعيد شذاها من جديد.

MENAFN21032024000130011022ID1108007175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث