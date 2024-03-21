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البنك التجاري يدعم تسيير رحلة العمرة لصندوق مرضى السرطان

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقاً من استراتيجية البنك التجاري الكويتي وسعيه للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى البنك، قام البنك بتقديم دعم مالي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان تمثل في تسيير رحلة العمرة لمرضى السرطان لأداء مناسك العمرة.
وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: نحرص في البنك التجاري على التواصل مع جمعيات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية غير الهادفة للربح التي تقوم على رعاية المرضى وذوي الهمم في المجتمع من أجل مساندتهم ومد يد العون لهم للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها، ومن هنا كان تقديم الدعم لصندوق مرضى السرطان لتسيير رحلة العمرة إلى الأراضي المقدسة. وذكرت أن البنك لطالما قام بدعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تنعكس إيجابا على المرضى وتسهم في رفع معنوياتهم والتخفيف من آلامهم.
بدورها، قدمت إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري الكويتي، متمنين المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك التجاري.

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