Thursday, 21 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((عطاء الخيرية)) تطلق حملة لكفالة الأيتام

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال عضو مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الانساني د.بدر الحتيه إن الجمعية تطلق اليوم الجمعة حملة لكفالة الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والنازحين من أيتام غزة الذين يعيشون أوضاعا إنسانية «كارثية». وأوضح الحتيه أن كفالة اليتيم لا تقتصر فقط على الكفالة المادية فجمعية عطاء تحرص على زيارة الأيتام ومتابعتهم دراسيا وحثهم نحو التميز والريادة وتقيم لهم عطاء الأنشطة الترفيهية وبرامج الدعم النفسي وغيرها من الأنشطة التي توفر البيئة الإيجابية المناسبة لليتيم.
وبين أنه يقوم حاليا وفد من جمعية عطاء الخيرية بزيارة تفقدية للأيتام السوريين المتواجدين بمخيمات اللجوء في المملكة الأردنية الشقيقة، وسيقوم الوفد بتوزيع الكفالات عليهم الى جانب الكسوة والعيدية لإدخال فرحة العيد عليهم.
وقال الحتيه إن كفالة اليتيم الشهرية تبلغ 15 دينارا .

MENAFN21032024000130011022ID1108007173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث