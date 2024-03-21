((الدعوة الإلكترونية)): 139 إشهار إسلام في أول أسبوع من رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي إشهار إسلام عدد 139 مهتديا ومهتدية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ. وقالت العلي: هؤلاء المهتدون الجدد من 20 دولة حول العالم، ويتحدثون 6 لغات مختلفة، وتحرص «الدعوة الإلكترونية» عقب إشهارهم الإسلام على تعليمهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وربطهم بمسارات تعليمية خاصة بهم، موضحة أن تواصلهم مع غير المسلمين والشرائح المستهدفة يتم «عن بُعد»، وذلك من خلال استثمار وسائل ومنصات التواصل الحديثة في تعريف غير المسلمين بالإسلام، والهداية بيد الله جل وعلا. واستدلت «الدعوة الإلكترونية»، على فضل الدعوة إلى الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».
MENAFN21032024000130011022ID1108007172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.