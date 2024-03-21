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((الدعوة الإلكترونية)): 139 إشهار إسلام في أول أسبوع من رمضان

3/21/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي إشهار إسلام عدد 139 مهتديا ومهتدية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ. وقالت العلي: هؤلاء المهتدون الجدد من 20 دولة حول العالم، ويتحدثون 6 لغات مختلفة، وتحرص «الدعوة الإلكترونية» عقب إشهارهم الإسلام على تعليمهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وربطهم بمسارات تعليمية خاصة بهم، موضحة أن تواصلهم مع غير المسلمين والشرائح المستهدفة يتم «عن بُعد»، وذلك من خلال استثمار وسائل ومنصات التواصل الحديثة في تعريف غير المسلمين بالإسلام، والهداية بيد الله جل وعلا. واستدلت «الدعوة الإلكترونية»، على فضل الدعوة إلى الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».

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