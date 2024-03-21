Thursday, 21 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوسف للخريجين: كونوا قدوة في الانضباط والالتزام في تطبيق القانون

3/21/2024 2:44:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف والوكلاء المساعدين أول من أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثالثة عشرة من ضباط الصف الجامعيين والدورة السابعة رتبة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم، والبالغ عددهم 770 ضابطا.
‏ووجه وزير الداخلية كلمة للخريجين نقل فيها تحيات القيادة السياسية العليا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم وإصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم كل المقررات الأكاديمية الأمنية، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وأن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وجدد الثقة برجال المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.

MENAFN21032024000130011022ID1108007170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث