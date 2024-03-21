ناصر المحمد استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
كعادتـــه السنويـة استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد حشدا كبيرا من أهالي الكويت وبمختلف أطيافهم المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث غص قصر الشويخ بالحضور الرســــمي والشـــعبي والديبلوماسي.
وقد حضر لتهنئة سمو الشيخ ناصر المحمـــد لفيف مــــن الشيــــوخ وعــــدد مــــن النــــواب والـــوزراء السابقين والحاليين والمســـؤولــــين في الدولة وعدد كبيـــر مـــن الشخصيــــات العامــــة بالإضافــــة إلى أعضـــاء السلك الديبلومــــاسي والسفراء وحشـــد من المواطنين.
MENAFN21032024000130011022ID1108007169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.