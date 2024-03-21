Thursday, 21 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناصر المحمد استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

3/21/2024 2:44:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
كعادتـــه السنويـة استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد حشدا كبيرا من أهالي الكويت وبمختلف أطيافهم المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث غص قصر الشويخ بالحضور الرســــمي والشـــعبي والديبلوماسي.
وقد حضر لتهنئة سمو الشيخ ناصر المحمـــد لفيف مــــن الشيــــوخ وعــــدد مــــن النــــواب والـــوزراء السابقين والحاليين والمســـؤولــــين في الدولة وعدد كبيـــر مـــن الشخصيــــات العامــــة بالإضافــــة إلى أعضـــاء السلك الديبلومــــاسي والسفراء وحشـــد من المواطنين.


MENAFN21032024000130011022ID1108007169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث