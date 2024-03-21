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ختام بطولة مركز الكويت لـ ((الدريساج)) الأولى

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الفارس حسين الخرافي المركز الأول في مستوى الترويض الأساسي بنسبة 74.58% في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة مركز الكويت لفروسية «الدريساج» التي أقيمت في المركز بمشاركة مجموعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية. كما فاز الخرافي بالمركز الأول في المستوى الأساسي الأول والمستوى الأساسي الثاني.
وفي المستوى المتوسط جاءت الفارسة المتألقة كورا بوسيلي في المركز الأول، فيما فاز الفارس إبراهيم إسماعيل بصدارة المستوى الخفيف، وفازت الفارسة دانه بورسلي بالمستوى التدريبي، وقام المستشار خالد محمد الخرافي بتتويج الأبطال، والذي صرح قائلا: «نسعى في مركز الكويت للفروسية إلى دعم رياضة الفروسية وبطولات ترويض الخيل»، الدريساج «كونها رياضة مهمة، وهي أساس الفروسية بصفة عامة وتعطي الخيل قواما سليما وعضلات سليمة، وتمكن الفارس من القدرة على التحكم في الخيول».
وتقدم خالد الخرافي بجزيل الشكر إلى الفارسة الشيخة فجر الصباح على دعمها واهتمامها بهذه الرياضة المتميزة.

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