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الرجوب يثمّن استضافة الكويت مباريات فلسطين بالتصفيات الآسيوية

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب دعم الكويت قيادة وحكومة ومؤسسات رياضية واستضافتها بعثة منتخب فلسطين لأداء مبارياته المقررة على أرضه في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وقال الرجوب الذي يرأس الوفد الفلسطيني لـ (كونا) بمناسبة مواجهة منتخب فلسطين لنظيره البنغلاديشي التي جرت مساء أمس الخميس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات إن هذا الدعم غير المستغرب من الكويت يأتي استمرارا للموقف الكويتي المتميز والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الموقف الكويتي الثابت والداعم لقضية الوجود الفلسطيني يعتبر استمرارا وتجسيدا للمواقف التاريخية للكويت في مناصرة الشعب الفلسطيني منذ القدم، مشيرا إلى أن لعب منتخب فلسطين لهذه التصفيات في الكويت له دلالات ورسائل مهمة باستمرار هذا الدعم الكويتي الثابت.
وأوضح أن الحضور الرياضي الفلسطيني في المناسبات الرياضية يعتبر أمرا مهما وسط الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الفوز في المباراة سيمنح المنتخب الفلسطيني فرصا أكبر للتأهل للدور المقبل وإدخال الفرح لنفوس الشعب الفلسطيني «وهو أحوج ما يكون إلى ذلك».

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