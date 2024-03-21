الرجوب يثمّن استضافة الكويت مباريات فلسطين بالتصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثمّن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب دعم الكويت قيادة وحكومة ومؤسسات رياضية واستضافتها بعثة منتخب فلسطين لأداء مبارياته المقررة على أرضه في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وقال الرجوب الذي يرأس الوفد الفلسطيني لـ (كونا) بمناسبة مواجهة منتخب فلسطين لنظيره البنغلاديشي التي جرت مساء أمس الخميس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات إن هذا الدعم غير المستغرب من الكويت يأتي استمرارا للموقف الكويتي المتميز والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الموقف الكويتي الثابت والداعم لقضية الوجود الفلسطيني يعتبر استمرارا وتجسيدا للمواقف التاريخية للكويت في مناصرة الشعب الفلسطيني منذ القدم، مشيرا إلى أن لعب منتخب فلسطين لهذه التصفيات في الكويت له دلالات ورسائل مهمة باستمرار هذا الدعم الكويتي الثابت.
وأوضح أن الحضور الرياضي الفلسطيني في المناسبات الرياضية يعتبر أمرا مهما وسط الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الفوز في المباراة سيمنح المنتخب الفلسطيني فرصا أكبر للتأهل للدور المقبل وإدخال الفرح لنفوس الشعب الفلسطيني «وهو أحوج ما يكون إلى ذلك».
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