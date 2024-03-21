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ختام رمضانية نقابة ((الكويتية)) للبادل

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل الستار أول من أمس، على الدورة الرمضانية الأولى لنقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة للبادل التي أقيمت على ملاعب الشويخ، وشهدت منافسات مثيرة ومتكافئة في أغلب مواجهات الأدوار المتقدمة، كما تم توزيع العديد من الجوائز القيمة للجماهير التي تابعت المباريات. وقد أبدى أمين سر نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة الطيار عبدالله أحمد سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة في نسختها الأولى، مثمنا دور مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة.
وأضاف: شهدنا دورة متميزة جمعت الأخوة والأصدقاء في أجواء رمضانية رياضية، غلب عليها طابع المنافسة والندية والروح الرياضية العالية من جميع المشاركين، وقد منحت دورة نقابة الكويتية الرمضانية الفرصة كبيرة لجميع المشاركين من مختلف الأعمار للمشاركة بفاعلية في الدورة، وسوف يحرص مجلس الإدارة على استمرار الدورة في الأعوام المقبلة.

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