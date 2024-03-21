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الناصر: ((الأولمبية)) تدعم الاتحادات والأندية لتحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات الخارجية

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح دعم اللجنة جميع الاتحادات والأندية الرياضية لتطوير ألعابها وتحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات الرياضية الخارجية في ظل دعم كبير للقيادة السياسية للبلاد للرياضة والرياضيين. وقال الناصر، في تصريحات عقب غبقة «الأولمبية» التي أقامتها للأسرة الرياضية أمس الأول بمقر اللجنة في مركز شباب مدينة جابر الأحمد، إن هذا التجمع يعد فرصة للالتقاء بالرياضيين والاستماع اليهم للارتقاء بالحركة الرياضية.
وذكر أن اللجنة تستعد حاليا لمشاركة المنتخبات الكويتية بدورة الألعاب الخليجية للشباب المقررة بدبي في ابريل المقبل، إذ يشارك (الأزرق) بأكثر من 18 لعبة جماعية وفردية إضافة للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين الكويتيين بعدد من الألعاب.

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