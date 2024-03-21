الكويت يستعيد صدارة ((اليد)).. وغداً مباراتين

MENAFN - Al-Anbaa) يعقوب العوضياستعاد الكويت صدارة الترتيب العام لكرة اليد بعد فوزه على برقان 35-27 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 8 نقاط متفوقا على كاظمة الوصيف بفارق الأهداف، وفي انتظار ما تسفر عنه مواجهة «البرتقالي» مع العربي، بينما توقف رصيد برقان عند 3 نقاط، وقد أدارت المباراة الحكمتان معالي العنزي ودلال النسيم.

وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات بصعوبة على خيطان 29-28، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما ظل خيطان على رصيده السابق نقطتين، وقد أدار المباراة الحكمان عبدالرحمن الملا وحمد فيصل.

إلى ذلك، تقام غدا مباراتان ضمن الجولة السادسة، حيث يلعب الساحل (بلا نقاط) مع الفحيحيل (4 نقاط) في الـ 8.30 مساء، حيث يبحث الساحل عن هويته في خضم عودته للدوري العام بعد الغياب الموسم الماضي، في المقابل فقد أظهر الفحيحيل أنه فريق متمكن ولديه إمكانيات عالية بقيادة المدرب محمد مسعودان ذي الخبرة في الدوري المحلي. وفي المباراة الثانية، يواجه اليرموك (3 نقاط) نظيره العربي (4 نقاط قبل مواجهة كاظمة) في 10.00 مساء.