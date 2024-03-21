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((دار عوهة 1)) بطل دورة ((المكاتب الهندسية))

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّج فريق «دار عوهه 1» بلقب بطولة كرة القدم الرمضانية الثالثة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بعد فوزه على «دار اس اس اتش 2» بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب هيئة الرياضة بمنطقة مشرف.
وحل في المركز الثالث «دار السور 3» بعد الفوز على «دار نزار العنجري 1» بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح. ونال باسم محمد «دار عوهه 1» جائزة افضل حارس مرمى في البطولة، وذهب لقب افضل لاعب إلى ياسر النجار «دار اس اس اتش 2»، وحصل محمد عبد الخالق «دار السور 3» على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
وكان اليوم الأخير من البطولة قد شهد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث فاز «دار عوهة 1» بركلات الترجيح على «دار نزار العنجري 1»، و«اس اس اتش 2» بركلات الترجيح على «دار السور 3».
وقام رئيس الاتحاد م. بدر السلمان واللجنة المنظمة بتقليد الفائزين بالميداليات وتقديم الجوائز لكل الفرق وسط حشد من الجماهير، كما قام بتكريم حكام البطولة وتوجيه الشكر لهم، كما تم تكريم فريق الطوارئ الطبية، ووجه الشكر للهيئة العامة للرياضة على تعاونها وجهودها مع اللجنة المنظمة وحرصها على إقامة البطولة.

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