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((أزرق الشباب)) يلتقي عمان السبت والإثنين

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - يحيى حميدان
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب نظيره العماني في مباراتين وديتين السبت والإثنين المقبلين، وذلك على ستاد نادي الشباب.
معلوم أن «أزرق الشباب» يخوض حاليا تجمعا داخليا اعتبارا من 17 حتى 26 الجاري استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، والتي في مقدمتها التصفيات الآسيوية.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الطاقم الكرواتي الذي يضم المدرب داريو باسيج والمدرب المساعد عدنان هودريتش والمدرب الوطني محمد الفيلكاوي ومدرب الحراس راندو فانشيش ومدرب اللياقة دامير سرنجاك، قد اختار قائمة أولية من اللاعبين لخوض المعسكر، وهم: يوسف عيدان، جاسم شموه، عبدالله فارس، عبدالرحمن سالم، أحمد بودي، عبدالعزيز عابدين، ناصر رزام، محمد شهاب، راشد بن علي، ثامر المطيري، خالد فيصل، عبدالله اسحق، محمد سالم، فواز المطيري، عيد طلال، جاسم العنزي، أحمد خورشيد، عبدالله الايوب، نواف الشمري، عبدالوهاب الشلال، جاسم مطر، فاصل الصراف، يوسف يوسف، تركي اليوسف، ثامر فهد، خالد أيمن، سعود الكندري، محمد عبدالله، بندر فيصل، بندر نواف، محمد يوسف وعبدالرحمن المطيري.
من جهة اخرى، غادر البلاد أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متجها إلى مدينة الدمام لمواجهة نظيره السعودي مرتين وديا يومي الثلاثاء والخميس المقبلين ضمن استعداداته للمشاركة بكأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل والمؤهلة بدورها إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وترأس وفد «الأزرق» مدير المنتخب حسين حبيب، وضم المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبي و18 لاعبا، هم: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، علي الابراهيم، نجيب العلي، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، عبدالعزيز بوراشد، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، عبدالله العنزي وعبدالعزيز السراج.
ومن المقرر أن يتوجه منتخبنا إلى بانكوك في الأول من أبريل، حيث يلعب هناك 4 مباريات تجريبية أمام ميانمار في 6 من الشهر ذاته، وتايلند بعدها بيومين، والصين في 10 أبريل، على أن يختتم مبارياته التجريبية بلقاء كوريا الجنوبية في 13 أبريل.
وسيبدأ «الأزرق» مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين في 18 أبريل، ثم أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران في 22 من الشهر ذاته.

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