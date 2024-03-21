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((الأبيض)) هزم القادسية وانفرد بقمة ((السلة))

3/21/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
انفرد فريق السلة بنادي الكويت بصدارة ذهاب الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك بعدما فك الشراكة مع القادسية بالفوز عليه 102-87، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية، فيما وصل «الأصفر» إلى النقطة الـ 5 بعد تلقيه الخسارة الأولى في «المربع الذهبي»، كما تفوق كاظمة على العربي 97-89، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط حل بها في المركز الثالث، فيما وصل «الأخضر» إلى النقطة الـ 3 بالمركز الرابع والأخير.
وسيقام إياب «المربع الذهبي» في الأيام القادمة، على أن يلاقي بعدها الفريق صاحب المركز الأول رابع الترتيب، بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بـ 3 من 5 مباريات للتأهل إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث بالطريقة نفسها لحسم المقعد الثاني المؤهل للنهائي.

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