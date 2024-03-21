((الأبيض)) هزم القادسية وانفرد بقمة ((السلة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
انفرد فريق السلة بنادي الكويت بصدارة ذهاب الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك بعدما فك الشراكة مع القادسية بالفوز عليه 102-87، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية، فيما وصل «الأصفر» إلى النقطة الـ 5 بعد تلقيه الخسارة الأولى في «المربع الذهبي»، كما تفوق كاظمة على العربي 97-89، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط حل بها في المركز الثالث، فيما وصل «الأخضر» إلى النقطة الـ 3 بالمركز الرابع والأخير.
وسيقام إياب «المربع الذهبي» في الأيام القادمة، على أن يلاقي بعدها الفريق صاحب المركز الأول رابع الترتيب، بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بـ 3 من 5 مباريات للتأهل إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث بالطريقة نفسها لحسم المقعد الثاني المؤهل للنهائي.
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