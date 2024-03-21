Thursday, 21 March 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. عرض ((مسرحيات زمان)).. عالمي صنع في الكويت

3/21/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
جملة أرددها دائما ولن أكل أو أمل عن ترديدها عندما أشاهد عملا فنيا متكاملا يحمل فكرا وإبداعا ومضمونا، وهي أن أرض الكويت لا تنضب أبدا من المواهب، وهذا الكلام ينطبق حرفيا على الفنان المبدع محمد الحملي الذي يعد واحدا من أهم المواهب الفنية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة ونجح في صناعة شكل جديد للمسرح الغنائي الاستعراضي على المستويين الخليجي والعربي، حيث حضرت له مؤخرا في مسرح «دار المهن الطبية» العرض الغنائي الموسيقي «مسرحيات زمان» والذي أهداه هو والنجم عبدالله الرميان تحية وإجلالا منهما لكل الفنانين الذين لعبوا دورا محوريا في إثراء الأعمال المسرحية الكويتية من خلال إبداعاتهم الخالدة التي لا تزال محفورة في ذاكرتنا جميعا وشكلت ملامح ثقافة وفن الجمهور الكويتي.
فأغاني الأعمال المسرحية الكويتية القديمة الشهيرة لها سحر خاص بها، كالنوستالجيا أو «الحنين إلى الماضي»، والتي تعتبر إرثا فنيا غنيا لا تزال الساحة الفنية تعبق بعطره إلى الآن.
بدا العرض المبهر بمعنى الكلمة ضمن قالب فني يرتكز على حضور المذيع النجم محمد الدغيشم عبر شاشة ضخمة داخل المسرح، يتحدث عن العمل بشكل شيق ليدعوا الجمهور للاستمتاع بالعرض الذي تقوم فكرته على حلم محمد الحملي بأن يعيد تقديم هذا الإرث الفني الرائع لأغاني المسرحيات القديمة ليتدخل عبدالله الرميان راغبا في مشاركته هذا الحلم ليفتح الستار على تصميم مسرح غنائي مبهر من ديكور وإضاءة، ووجود فرقة موسيقية تعزف «لايف» مع عدد من المطربات والمطربين والكورال من شباب وبنات، فغنت من البنات مشاعل وشهد الناشي وآمنة عبدالله وغدير حسن والطفلة أمل محمد الحملي، ومن الشباب عبدالعزيز السعدون ودعيج الخميس، ومشعل العيدان الذي قام بإعداد هذا العمل الرائع، وطبعا بوجود الحملي والرميان اللذين شكلا «دويتو» رائع، حيث ملأ المسرح حيوية ونشاطا، ونشرا حالة من البهجة بأدائهم المتناغم سواء على مستوى الحوارات المتبادلة او من خلال غنائهما.
واختار مخرج العمل محمد الحملي مايسترو العرض الموسيقي «اللايف شو» 38 أغنية من أجمل أغاني المسرحيات القديمة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، وللحقيقة كل من شارك في هذا العرض الذي يضاهي العروض الموسيقية العالمية بصناعة كويتية ترك بصمة واضحة تسجل في تاريخه.
ويحسب للحملي والرميان احتفائهما بالفنان القدير عبدالناصر الزاير صاحب النصيب الأكبر من المسرحيات التي تناولها العرض سواء كمؤلف او ممثل او مخرج، وطالباه بالصعود على خشبة المسرح واستقبله الجمهور أحسن استقبال.
العمل بشكل عام استقطب جمهورا من مختلف الشرائح والأعمار، فشاهدت السعادة والابتسامة ترتسم على ثغرهم وهم مستمتعون بسماع تلك الأغاني، كونها تذكرهم بلحظات لا تنسى، وعاش الحضور حالة من «الوناسة» بمعناها الحقيقي، فالجميع غنى وتفاعل مع نجوم العرض بشكل غير طبيعي، فكل الشكر لهؤلاء النجوم من أكبرهم إلى أصغرهم على هذا الوقت الممتع الذي عشناه معهم، وشاركنا نجم العمل محمد الحملي حلمه.
جدير بالذكر أن «مسرحيات زمان» من إعداد يوسف المطيري وشاركه محمد الربيعان، ومن الأرشيف الفني: عبدالعزيز القديري ومشعل العيدان، وهذه المجموعة هم من عناصر نجاح العمل إلى جانب الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الربيعان بالإضافة لكورال الشباب والبنات.

MENAFN21032024000130011022ID1108007160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث