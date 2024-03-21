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داود حسين وحسن البلام ((طالبين القرب)) في العيد

3/21/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسرحية «صناع محتوى» والتي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن أنشطة «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، تستمر ثنائية النجمين القديرين داود حسين وحسن البلام، حيث يستعدان للقاء جمهورهما في الكويت بعد غياب من خلال عمل مسرحي جديد يحمل اسم «طالبين القرب» يقدمانه في عيد الفطر السعيد.
والمسرحية من تأليف: أحمد العوضي ومريم نصير، إخراج: عبدالله البدر، بطولة: داود حسين وحسن البلام ونجوم «قروب البلام»، وسيتم عرضها على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك - السالمية، وتدور أحداثها حول فكرة الحب الذي يعتبر القاسم المشترك بين قلبين يحبان بعضهما البعض بلا شروط او قيود او حدود، وتأثير الفروقات الاجتماعية على هذا الحب والتي تقف ضد اكتماله.
يذكر أن عددا من النجوم شاركوا الفنانين القديرين داود حسين وحسن البلام في بطولة «صناع محتوى»، منهم: خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم، والمسرحية من تأليف: هيا أحمد، إخراج: محمد راشد الحملي، ودارت أحداثها حول صاحب سكن للعزاب يتفاجأ بانتشار مقطع لأحد المستأجرين يغير حاله من إنسان عادي إلى مشهور، ليقوم صاحب السكن بمحاولة استثمار مع المستأجر المشهور من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل والمشاركة معه في أكثر من برنامج ومحاولة كسب المال في إطار كوميدي ساخر.

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