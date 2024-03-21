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((الخطة ب)).. ناجح نصاً وإخراجاً وتمثيلاً

3/21/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
يبرز مسلسل «الخطة ب» قوة الرؤية الإبداعية للمخرج منير الزعبي الذي رفع مستوى الكوميديا في هذا العمل وفق نهج جديد مبني على «المواقف» بصورة اساسية بعيدا عن أي «تهريج» او اسفاف، متناولا قصة عدد من الاصدقاء الذين اجتمعوا بعد طول غياب، بهدف محاولة استرداد حقهم من منتج سرق تعبهم، لكن بعد الوصول إلى مبتغاهم، يستمرون في تنفيذ مهام إنسانية ظنا منهم انا نبيلة وانهم من خلالها يحققون العدالة.
نتعرف خلال احداث المسلسل على نواف (إبراهيم الخير الله) الممثل الذي يشكل فريقا من اصدقائه المحبين للتمثيل، ويعاونه فهد (ابراهيم الحجاج)، وأثناء قيام أعضاء الفريق بمهامهم، في مساعدة المظلومين على استرجاع حقوقهم، يرتكبون مئات الأخطاء، حيث يتنكرون جميعا في شخصيات مختلفة، وتتورط تلك الشخصيات بسرقات وعمليات نصب.
في كل حلقة نكون امام قصة جديدة تكون مدفوعة بالأداء المتميز لفريق الاصدقاء الممثلين الذي يقوده «نواف» و«فهد» لانجاز مهمتهم، ومنهم: اريج (ميلا الزهراني) وحصة (في فؤاد) وعمر (زياد العمري) وأبو ذيب (حكيم جمعة)، الهنوف (فوز عبدالله)، والذين يؤمنون بأن «الفن رسالة هادفة ويجب استغلاله فيما يخدم المجتمع».
أحد الجوانب البارزة في العمل هو مزج «الفكاهة» مع قضايا اجتماعية جادة يمر بها هؤلاء الأصدقاء، وحرص المخرج في كل مشهد على التفاصيل الصغيرة، فوسط لحظات الضحك نستكشف قضايا مهمة مطروحة تهم الشباب وتسلط الضوء على المعوقات التي تواجههم في الحياة، وساعده في ذلك النص المرن الذي صاغه المؤلف هاني سرحان بحرفية عالية، وايضا السيناريو والحوار السلس المتقن لسامي الفليح ومعه ورشة من الكتاب السعوديين.
يشكل فريق الفنانين المشاركين في البطولة توليفة جميلة، ويساهم اداؤهم في نجاح العمل، خصوصا ابراهيم خير الله وإبراهيم الحجاج، الذين يقدمان دوري «نواف» و«فهد» بتناغم وانسجام، وهذا ليس غريبا، لاسيما انهما نجمان معروفان في مجال «الستاند أب كوميدي».
من جهتها، تثبت ميلا الزهراني في شخصية «اريج» بأنها فنانة موهبة، حيث تظهر بأداء «هادئ، متزن»، كما تجيد في فؤاد تجسد دور «حصة» ببراعة، كذلك حكيم جمعة بشخصية «أبو ذيب»، وبرز كل من زياد العمري بدور «عمر» وفوز عبدالله في شخصية «الهنوف»، حيث يقدمان اداء تمثيليا عالي المستوى، ايضا يجسد باقي الفنانين الذين يظهرون خلال الحلقات أدوارهم بإتقان كبير، مثل: فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، محمد القحطاني، علي الشهابي، سامي حازم، وغيرهم.
يبقى ان نشير إلى ان مسلسل «الخطة ب» عمل ناجح نصا وإخراجا وتمثيلا وهذا جزؤه الأول ويؤسس لأجزاء اخرى قد يتم تقديمها الاعوام المقبلة بأفكار جديدة.

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