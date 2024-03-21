ذهب الأكّال وبقي الرزاق

من كتاب مواقف إيمانية لمؤلفه المرحوم بإذن الله الشيخ نجيب خالد العامر اخترت لكم القصة التالية: «استشهد رجل في إحدى المعارك.. فجاءت نساء الحي إلى زوجته يواسينها باستشهاد زوجها في المعركة، فقالت لها جارتها: «الحين من الذي يصرف عليك وعلى أولادك ومن يأتيكم بالطعام والشراب؟»، فأجابت زوجة الشهيد المؤمنة: «إن زوجي كان أكالا يحضر لنا الأكل، فذهب الأكال وبقي الرزاق».الرزق هو كل ما خلقه الله لنا في الكون ينتفع به الناس من طعام وشراب وملابس، ومواصلات، وأموال وذهب ومجوهرات.. لكن هناك بعض الناس يعتقدون أن الرزق يكون بتوافر الأمور المادية فقط من سيارة آخر موديل، ساعة ماركة، ملابس غالية الثمن، سفرات إلى الدول الأوروبية، منزل فخم كالقصر.وهذا فهم قاصر لمعنى الرزق، فالرزق أنواع وليس مقصورا على الأمور المادية فقط. الإنسان الذي أنعم الله عليه بالصحة والعافية يجب عليه أن يشكر ربه دائما، لأن الصحة غالية ولا تقدر بثمن، لذا كان من دعاء نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».ومن الرزق محبة الناس لك وسؤالهم عنك عندما تغيب عنهم. والسمعة الطيبة عند الناس تعتبر من الرزق.وعندما يبعد الله عنك المشاكل والهموم والأحزان، وتعيش مرتاح البال، فهذا رزق عظيم، وكذلك الستر يعتبر رزقا، فإذا ستر الله ذنوبك وأخطاءك وزلاتك فهذا أيضا رزق.لذا يجب على المسلم العاقل الواعي أن يتذكر دائما أن الله هو الرزاق الكريم، وأن يشكره دائما على نعمه وإحسانه وتوفيقه في جميع الأحوال والأمور.٭ اقرأ واتعظ: المال جزء من الرزق، لكن هناك رزق الصحة، ورزق الولد الصالح، ورزق الطعام، ورزقا في البركة، وكل نعمة من الله هي رزق، وليس المال وحده هو الرزق.فما أجمل أن نقنع بما رزقنا الله تعالى به في جميع أمور حياتنا.

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