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العيب أن يلازمنا الخطأ

3/21/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من منا لا يخطئ؟ من منا لم يذنب؟ من منا لا يسيء تقدير الاشياء؟ كلنا معرضون للسيئة والخطيئة، كلنا نسيء التقدير وليس عيباً أن نخطئ، وإنما العيب أن يلازمنا الخطأ ولا نتعلم منه او نتراجع عنه، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» (رواه مسلم).
فكل إنسان في هذا العالم يرتكب أخطاءً ومساوئ بحسب شخصيته ورغباته، وقد ينحرف عن الخط المستقيم ويسلك طرقاً موازية لكن تحثّه روحه باستمرار على العودة إلى الطريق الصحيح.
في بعض الأحيان، قد تنتج روحه تصرفات أو سلوكيات أو أفكاراً لا تتماشى مع حقيقتها أو مع طبيعة الشخصية الفردية، وقد يتأثر أحياناً بمحيطه ورغباته وأوهامه وقوة «الأنا» الهائلة لديه، نتيجة لذلك، تتلاحق الأخطاء المرتكبة.
وقد لا يدرك الشخص الذي يسلك هذه الطريق أنه مخطئ او مسيء، لكنه يفهم تدريجياً المعاناة التي سبّبها لنفسه او للآخرين حوله، فينشأ شعور قوي بالذنب في أعماق ذاته، يترسّخ يوماً بعد يوم لا يستطيع محوه.
وهنا يشكّل الذنب مشكلة محورية يتذمر منه عدد كبير من الاشخاص، مشكلة تصر على إبقائنا عالقين في مساراتنا، عاجزين عن المُضِيّ قُدُمًا، عاجزين عن اجتياز الأمس لتركه وراءنا، فيصبح عائقاً كبيراً أمام رغباتنا وطموحاتنا، ويقنعنا بأننا لا نعيش حياة كاملة أو لا نرقى إلى مستوى احلامنا.
فما أسهل أن تتعثر في ظلمة شعورك بالذنب وذكرياتك السيئة وأخطائك التي تشبه رمالا متحركة مهتاجة تجذب النفس بقوة إلى الأسفل، ويوقِعُها في شَرَكِه أحيانًا، عبر فوضى غير مُختَبرَة تتدفق من كل حدب وصوب تُقصِي الجديد والممكن.
ومن بديهيات علم النفس أننا محصلّة ما لأيامنا الماضية، لذا كثيرًا ما نُدفَع إلى النظر للماضي لنتمكن من المُواصلة باتزان وحكمة، لكن عند نقطة معينة؛ يغدو تقدير الماضي وتحليله مُكبِّلًا لك، يُقيّدك في مكانك، ويعرقل سعيك للمُضيّ قُدُمًا، كالصمغ، لا يزول من تلقاء نفسه بل تحتاج إلى كشطه وإزالته.
وقد يتمثل المُضيّ قُدُمًا في إعادة تشكيل علاقة بحيث تكون أنت أقل عطاءً وأكثر واقعية، لكن نادرًا ما يكمن الحل في قطع تلك الصِلات، فكِّر في التغيير، لا البتر، مع التمسك بالأمل في أن يتغير شعورك للأفضل يومًا ما.
لذلك يجب أن يدرك الشخص وضعه بطريقة تدريجية، فمعظم تلك الامور عبارة عن مؤشرات تحذيرية وقد تمنعه من تغيير سلوكه واستعادة قيمه الفعلية، وهنا قد لا يفقد الشخص قيمته الحقيقية فقط! لكنه قد يتناساها تماما.
وينسى الكثيرون حقيقتهم الكامنة في أعماق ذواتهم ويتجاهلون الحب الكبير الذي يجب أن يحملوه لنفسهم.
تُعتبر «راحة الضمير» شائعة ولا يمكن التوصل إليها قبل أن تدرك أنك سلكت طريقاً خاطئاً او سيئاً وارتكبت الأخطاء لكن من دون أن تشعر بالذنب بسببها، فمن الطبيعي أن يرتكب الناس الأخطاء، لكن من غير الطبيعي أن يركزوا عليها ويطوروها لأنها ستفسد حياتهم وتجعلهم يكرهون انفسهم.
وبغض النظر عن طبيعة أخطائك، على مستوى التفكير والكلام والتصرّف، يجب أن تتخلى عن مسؤوليتها كي تتحرر وتتابع حياتك بطريقة متناغمة. ما حصل أصبح جزءاً من الماضي، لذا يجب أن تعيش اللحظات المتبقية لك براحة وإيجابية. يجب أن تنقطع بالكامل عن الماضي المثقل بالأعباء لأنه لم يعد جزءاً من حياتك الراهنة.
سامح نفسك، أحبّ نفسك، زد مستوى وعيك.

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