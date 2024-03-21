كل يوم عيد للأم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صباح مشرق بكل خير لكل أم على وجه الأرض.
صباح معطر بعطر الدنيا يا جنتي في الأرض.
ها هي السنوات تمر على رحيلك بعد أكثر من ربع قرن ورغم كل هذا، مازلت تعيشين في وجداني وقلبي ينبض في كل ثانية بذكراك.
في كل يوم، وليس فقط في «عيد الأم» أسأل الله بأن يسكنك فسيح جناته.
أمي اشتقت إلى حضنك وإلى دعائك كل يوم صباحا ومساء
كم اشتقت لجملتك كل صباح عندما أسلم عليك وأنا ذاهبة لجامعتي أو عملي وأنت تقولين لي: «ربي وقلبي راضين عليك» آه.. على تلك الكلمات، كم اشتقت إليها من ذاك الوجه المبتسم على الدوام.
وعلى الرغم من الفراق وصعوبته، إلا أنني مازلت أتذكر جملتك يا أمي وأبدأ بها يومي
اشتقت لأناملك عندما كانت تلاعب خصلات شعري.
ها هي.. يا أمي تلك الخصلات وقد اشتاقت إليك ومن حزنها عليك وعلى فراقك قد شابت.
كم اشتقت إلى حضنك، فدموعي لم يصبح لها مكان بعد فراقك يا أمي .
اللهم ارحم والدتي د.فوزية مكاوي، وأسكنها فسيح جناتك.
اللهم ارحم كل من فقد والدته، ونسأل الله تعالى أن يسكنهن فسيح جناته.
اللهم اشف كل أم واحفظها لأبنائها.
مسك الختام: كل عام وكل أم بخير، فكل يوم هو عيد للأم.
وتقبل الله صيامكم.
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