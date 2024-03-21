كل يوم عيد للأم

صباح مشرق بكل خير لكل أم على وجه الأرض.

صباح معطر بعطر الدنيا يا جنتي في الأرض.

ها هي السنوات تمر على رحيلك بعد أكثر من ربع قرن ورغم كل هذا، مازلت تعيشين في وجداني وقلبي ينبض في كل ثانية بذكراك.

في كل يوم، وليس فقط في «عيد الأم» أسأل الله بأن يسكنك فسيح جناته.

أمي اشتقت إلى حضنك وإلى دعائك كل يوم صباحا ومساء

كم اشتقت لجملتك كل صباح عندما أسلم عليك وأنا ذاهبة لجامعتي أو عملي وأنت تقولين لي: «ربي وقلبي راضين عليك» آه.. على تلك الكلمات، كم اشتقت إليها من ذاك الوجه المبتسم على الدوام.

وعلى الرغم من الفراق وصعوبته، إلا أنني مازلت أتذكر جملتك يا أمي وأبدأ بها يومي

اشتقت لأناملك عندما كانت تلاعب خصلات شعري.

ها هي.. يا أمي تلك الخصلات وقد اشتاقت إليك ومن حزنها عليك وعلى فراقك قد شابت.

كم اشتقت إلى حضنك، فدموعي لم يصبح لها مكان بعد فراقك يا أمي .

اللهم ارحم والدتي د.فوزية مكاوي، وأسكنها فسيح جناتك.

اللهم ارحم كل من فقد والدته، ونسأل الله تعالى أن يسكنهن فسيح جناته.

اللهم اشف كل أم واحفظها لأبنائها.

مسك الختام: كل عام وكل أم بخير، فكل يوم هو عيد للأم.

وتقبل الله صيامكم.





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