القراءة مفتاح الحضارة

من المتعارف عليه أننا أمة «اقرأ»، وذلك بسبب نزل أول سورة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي سورة «العلق» المبتدئة بـ «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، كما تم ذكر كلمة اقرأ ومشتقاتها في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، وذلك لأهميتها في الصناعة الإنسانية.

ومن أهم الآيات التي تدعو لأهمية الدراسة والقراءة والعلم قوله تعالى: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) (آل عمران: 79)، ومن خلال الآية الكريمة السابقة يتبين لنا أن القراءة والدراسة والعلم هي مصادر الصناعة الإنسانية من خلال التربية الصالحة والتي على أساسها تبني ثلاثة أصول مهمة في سلوك الفرد ألا وهي: «الإخلاص في العبادات - حصيلة قيم أخلاقية - زيادة علم معرفة بالله عز وجل»، وتلك الأصول أساس طاعة الخالق، حيث لا تكتمل طاعة الفرد لخالقه إلا بتلك الأصول التي من شأنها صناعة القوام الإنساني ،وبالتالي يرتقي الفرد ليليق بعبادة الله عز وجل.

وعليه، فما يحدث اليوم من ضرب للقيم وكسر للمبادئ الإسلامية من خلال بعض وسائل الإعلام (الإعلام الفاسد) والانحدار القيمي للأسرة (إلا من رحم ربي) وهزالة مخرجات التعليم، كل ذلك يجتمع في مصب اندثار الحضارة الإنسانية التي من شأنها ضعف وتهتك قوة مجتمعاتنا الإسلامية.

من ناحية أخرى، يلاحظ في يومنا هذا نتائج استخدام التكنولوجيا وبالأخص الأجهزة الذكية على السلوك الإنساني بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، ومن أهم تلك النتائج أمران: قلة سعة الصبر - وضعف التركيز، وذلك مما انعكس على قدرة أبنائنا على الحفظ والفهم (إلا من رحم ربي)، وهم قليلون، فالتكنولوجيا جعلت القلوب لاهية بالملذات أهمها ألوان الطعام، وبهرجة الموائد، والموضة، وأخبار الرويبضة وغيرهم من الذين يستميلون الشباب إلى الإغواء والإغراء المعيشي.

هدف المقال يكمن في: كيف نحمي أبناء مجتمعنا من الضعف الفكري والسلوكي الذي اعترى الكثيرين، والذي انعكس على أمور كثيرة تهدد الأمن الاجتماعي والفكري للمجتمع.

إن التركيز على أهمية القراءة مهمة ومسؤولية كل فرد مسلم يوجب علينا تنمية مهارات القراءة لدى الشباب اليوم سواء كانت كمية أو نوعية، والأخيرة أهم وأقوى في مردودها الثقافي.

كذلك يجب تفعيل الشراكة المجتمعية التي من شأنها النهوض بالقراءة عند بعض الكسالى الذين أصبحوا كثرا في مجتمعاتنا، فلا يوجد سبيل أخرى للنهوض الإنساني غير القراءة، فهي غذاء العقل والروح، وانعكاساتها الصحية والنفسية والفكرية كبيرة وفذة على الصناعة الإنسانية.





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