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إرشادات شرعية لاحتواء ((الطلاق))

3/21/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مهما تناولنا موضوع «الطلاق» في الكويت في كل يوم فإننا لن نوفيه حقه من الحديث عنه وعن آثاره التي تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا، فهي تظل موضوع الساعة.
ورغم أن موضوع الطلاق «قديم - جديد»، ففي تقديرنا أن هذا الموضوع يستحق الحديث عنه دائما، لكي نشرح رؤيتنا لتداعياته في مجتمعنا الكويتي. والذي لا شك أن له آثارا سلبية على الأسرة والمجتمع على المستوى الحالي وعلى المدى البعيد!. وهناك الكثير من الأمور والخلافات التي يمكن تداركها والتي لا شك أنها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الأسرة أولا ومن قبل الدولة تجاه الحد من قضايا الطلاق عبر التوعية وتلافي الكثير من مسببات الطلاق المختلفة عادة بين كل زوجين وصل بهما الأمر إلى «أبغض الحلال».
كما أن الآثار المستقبلية للطلاق مدمرة من كافة النواحي، ففي الطلاق دمار للأسرة بالنظرة العامة أو بالشكل العام لهذه القضية، وفي حقيقة الأمر فإن آثارها المدمرة خطيرة على عملية تكوين وبناء المجتمع أيضا وهو أكثر ما يهدد هذا المجتمع في خضم هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، ومن منظور آخر ومن زاوية مغايرة لمعالجة هذه القضية، وعبر محاولة تنفيذ تقاطع لما طالبنا به في مقالات سابقة بأن تكون هناك إجراءات فاعلة وجدية على أرض الواقع.
ونقول، إن مطالباتنا بتطبيق حزمة مهمة من تلك النصائح والإرشادات التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وأولها يتمثل في إنشاء مكتب أو إدارة متخصصة لتطبيق العديد من الأعمال التي من شأنها بحث مشكلاتهم وطرح الحلول عليهم بأسلوب دعوي وتربوي إيجابي.
فلا شك أن هذا الأمر يمكن أن تكون له فائدة عظيمة وإيجابيات غير مسبوقة في الحد من ظاهرة الطلاق التي تحاصر مجتمعنا يوميا ومن كل اتجاه.
ومن ناحية أخرى، نرى أن قضية الطلاق يجب ألا يستهان بها، ويجب أن تمر حالات الطلاق مرور الكرام، وبالتالي فإنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات من باب إمكان الإصلاح بين الزوجين للحفاظ على كيان الأسرة. ومع مرور وقت طويل لعل الله يحدث أمورا جديدة على هذه الرغبة فيغيرها ويعود بالراغبين في الطلاق عن رغبتهم، ويبنون بيوتهم من جديد على أسس سليمة.
والله ولي التوفيق.


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