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بر الوالدين

3/21/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتفل العالم أجمع في الحادي والعشرين من شهر مارس بمـا أسموه «عيد الأسرة»، ولا توجد في الإسلام أعياد غير عيدي الفطر والأضحى، أما هذا الاحتفال فهو تقليد غربي نقلناه منهم وأصبحنا نحتفل به في مدارسنا ووسائل إعلامنا، وتكريم الأم لا يكون باحتفال نقول فيه الخطب أو نقدم لها هدية في يوم أو ساعة، فديننا الإسلامي خير من ذلك كله لو أننا تربينا على مائدته، حيث يأمرك في كل لحظة بأن تدخل السرور والفرح على الوالدين، فالبر اسم جامع للخير ولن يستطيع الأبناء مجازاة الوالدين على ما عملاه لهم منذ نعومة أظفارهم حتى أصبحوا رجالا أو نساء يعتمدون على أنفسهم، فالأم حملتك في بطنها تسعة أشهر عانت من الآلام الكثير فإذا جاءها المخاض شاهدت الموت، فتارة تنجو وتارة تموت.
قال تعالى: (حملته أمه كرها ووضعته كرها)، ثم تقوم بإرضاعه حولين كاملين، قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه)، فلماذا أوصى الله تعالى الإنسان بوالديه ولم يوص بالعكس؟ ذلك لأن الوالدين لا يحتاجان لتوصية على أبنائهما لكن الأبناء يحتاجون إلى هذه التوصية والعناية والمحافظة على إدخال السرور على والديهما، قال تعالى: (إما يبلغن عندك الكبر زحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما).
فإذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى الكبر وأصبحا ضعيفين وعاجزين وصارا عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أوله وجب عليك ان تشفق عليهما وتتلطف بهما وتعاملهما معاملة حسنة تقديرا لهما، وألا تتأفف من شيء تشاهده من أحدهما أو منهما مما يتأذى منه الناس، ولكن لابد أن تصبر على ذلك كما صبرا عليك في صغرك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله بكل رحمة حجا مبرورا، قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال نعم الله أكبر وأطيب».
إن بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما فقط، ولكن باستطاعة المسلم أن يقوم ببر والديه بعد موتهما كقضاء الدين عنهما والدعاء لهما وتنفيذ وصيتهما والصدقة عنهما وقضاء النذر عنهما، ولابد أن يتعلم الأبناء بر الوالدين في حياتهما بألا ينادي الولد والده أو والدته باسمهما، وألا يجلس قبل أبيه أو والدته، وألا يدخل من الباب قبل والديه، وألا يرفع صوته بحضرة أحدهما، ولا يخطئه بحديث.
ومن المشاهد المؤلمة أن نرى في ساحة المستوصفات أو المستشفيات الذي يصطحب الأم أو الأب هو السائق أو الخادمة، وهذا الكلام ليس للكل، ولكن هذه المشاهد نراها كثيرا، فتعسا لهذه الرعاية، وتعسا لهؤلاء الأبناء، فعقوق الوالدين عقوبته يعجلها الله للعبد في الدنيا قبل الآخرة.
بر الآباء والأمهات هو الدرس الأول الذي يجب أن يتعلمه كل طفل في بيته، وعن رفاعة بن اياس قال: رأيت الحارث العكلي في جنازة أمه يبكي كثيرا فقيل له: لماذا تبكي هكذا؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة.
اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا واجمعنا معهما في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم آمين.


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