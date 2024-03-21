ما بين طابور الانتظار ورسوم الشكاوى.. رحلة طويلة للاعبين والمدربين لتحصيل حقوقهم من الأندية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

من المتعارف عليه أن خلافات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الأردنيين مع أنديتهم، تنقل إلى لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم للبت فيها، بعكس اللاعبين غير الأردنيين الذين يستطيعون التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر محام لنقل الخلاف وتحصيل الحقوق، التي طالما تم البت فيها لصالح المشتكين بعد أن يقدموا كل أدلتهم، فيما تعيش قضايا اللاعبين والمدربين الأردنيين رحلة طويلة بين النظر إلى وقائعها واتخاذ القرارات وضمان تنفيذها.



وما يزيد اليوم من معاناة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المحلية في تحصيل حقوقهم من الأندية وتقديم شكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين، هو قيمة الرسوم المستوفاة لتسجيل الشكوى لدى اتحاد الكرة والبالغة قيمتها 400 دينار، رغم رفعها عن شكاوى اللاعبين بناء على توصية سابقة من "الفيفا"، إلى جانب معاناة الوقوف في "طابور" الانتظار لتحصيل أبسط حقوقهم، والذي يمتد لسنوات طويلة.



ويقول المدرب الوطني طارق الكرنز في بداية حديثه لـ"الغد": "من غير العادل أن ترفع رسوم تسجيل الشكاوى عن اللاعبين وتبقى ملزمة للأجهزة الفنية والإدارية من أجل تحصيل حقوقهم من الأندية، أعتقد أن إبقاءها يمثل وسيلة ضغط غير مباشرة على المدربين والإداريين لعدم توجههم إلى التقاضي وتحصيل حقوقنا عبر القبول بتسويات غير منصفة مع الأندية، تتضمن دفع جزء بسيط من حقوقنا"، لافتا، إلى أن من يمكنه تحمل قيمة رسوم الشكوى وتسجيلها لدى الاتحاد، سيغرق الأندية في المزيد من الديون، على اعتبار أنها هي من ستتحمل قيمة الرسوم عند خسارتها القضية.



وتفاجأ الكرنز عند ذهابه مؤخرا لتقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم للمطالبة بمستحقاته المترتبة على أحد أندية المحترفين بعد انقطاع الاتصال معه؛ بالإجراءات الطويلة التي يحتاجها للحصول على حقه، والتي لخصتها عبارة أحد الموظفين العاملين هناك، وجاء فيها باللغة العامية وفقا لحد قوله: "عشان تشتكي على النادي، دورك بيجي بعد سنة ونص"، لافتا: "لا أعتقد أن هذه المدة منطقية، حيث إن إجراءات تنفيذ القرار تحتاج إلى ستة أشهر إضافية على مدة الانتظار للنظر في الشكوى، ويأتي الحكم بعد انتظار طويل بمنع ناد من التسجيل، وهو حل يشكل طوق النجاة لإدارات الكثير من الأندية، التي تتجه إلى الاعتماد على الفئات العمرية لعدم قدرتها على دفع حقوق المدربين، في خطوة تمثل ظلما وهدرا لحقوق الجميع".



وتمنى الكرنز على اتحاد كرة القدم، أن يسارع إلى وضع خطوات استباقية ورادعة لإدارات الأندية بشكل يحفظ حقوق الأجهزة الفنية في طريقة فسخ أو إنهاء العقد، مشيرا في هذا الصدد: "أتمنى على اتحاد الكرة أن يمنع الأندية من تسجيل أي جهاز فني جديد أو إداري من دون الحصول على مخالصة مالية من الجهاز التدريبي السابق، وهذا يضمن حق المدرب ويبعده عن خيار التوجه إلى القضاء المدني، كما يجب أن يقف اتحاد الكرة على مسافة واحدة من الجميع، من دون التحيز لطرف على حساب الآخر بطريقة أو بأخرى".



بدوره، قال المدرب الوطني عثمان الحسنات: "هناك الكثير من المدربين والإداريين أصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون تقديم شكوى على النادي بسبب عدم امتلاكهم القدرة على دفع قيمة الرسوم المرتفعة، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى حل الأمور بصورة ودية مع حاجة المدرب إلى نحو 3 سنوات لتحصيل حقوقه في إجراءات التقاضي لدى اتحاد الكرة، علما بأن التوجه إلى المحاكم المدنية وإن كان مخالفا للتعليمات ويعرض مرتكبه للعقوبات وفقا للوائح التأديبية، إلا أنه يضمن للمدرب تحصيل حقوقه خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز أربعة أشهر".



وأضاف: "يجب أن يسارع اتحاد الكرة إلى ايجاد الحلول مع إدارات الأندية لحثها على دفع التزاماتها تجاه المدربين والإداريين من خلال تأمين الرعاة وتحمل فاتورة الاحتراف، أو التنحي وترك المهمة لأشخاص قادرين على خدمة النادي والمساهمة في تطور اللعبة"، معربا عن تمنياته بأن تراعي اللجنة التأديبية توقيت إصدار القرارات والإلمام بالتفاصيل الدقيقة لحيثيات الشكاوى والمرونة في إصدار القرارات.



ولم يخف المحامي محمد دغمش عضو لجنة أوضاع اللاعبين، ضرورة أن يسارع اتحاد الكرة إلى تعديل النص باستثناء الأجهزة الفنية والإدارية من رسوم تسجيل الشكوى وجعلها مجانية أسوة باللاعبين، مؤكدا: "لجنة أوضاع اللاعبين تضم أفرادا متطوعين ولا يوجد نفقات يتحملها اتحاد الكرة في هذا الجانب، وأعتقد أنه من السهل تعديل ذلك الخطأ".



وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الطويلة التي يتم فيها النظر بشكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، أجاب: "موضوع الوقت في التعاطي مع الشكاوى يحتاج إلى مراحل بين التسجيل والتدقيق وجمع الإفادات، لكنني أقر أن هناك تقصيرا في سرعة الاستجابة للشكاوى"، مؤكدا أن الأصل في التقاضي يكون من خلال إنشاء غرفة فض النزاعات بدلا من اللجان الحالية، التي تأخذ الصفة الاستشارية.



وأضاف: "هناك شكاوى تقليدية للمطالبة بالمستحقات والأصل أن يكون قرارها فوريا استنادا إلى اللوائح، لكن الوقت يكون أطول في القضايا التي تحتاج إلى الدراسة مثل، فسخ العقود وإنكار التوقيع والمطالبة بالعطل والضرر والإنذارات والخصومات، هناك شكاوى كبيرة ونظام الدور غير واضح في التعاطي مع القضايا، وأعتقد أن الحل يكون بتأسيس غرفة فض النزاعات للتقاضي مستقبلا".



وتمنع التعليمات والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، أركان اللعبة من نقل قضاياهم وخلافاتهم إلى المحاكم الأردنية، على اعتبار أن هناك لجانا قضائية في الاتحاد مثل "أوضاع اللاعبين" و"التأديبية" و"الاستئناف"، في الوقت الذي لا توجد فيه محكمة رياضية محلية حتى الآن، وبالتالي، فإن أي نزاع مرهون بما هو موجود من نصوص في لوائح اللجان القضائية المحلية.



ويرى مراقبون، أن حصول المشتكين من لاعبين ومدربين وإداريين محليين على مستحقاتهم طبقا لمبدأ "التقسيط المريح"، من خلال حسم اتحاد كرة القدم لتلك المبالغ من مستحقات الأندية، يؤكد حقيقة الأزمة المالية التي تعيشها الأندية واتحاد الكرة على حد سواء، لافتين إلى أن الجلسات المقبلة للجنة أوضاع اللاعبين والقضايا المنظورة لدى غرفة فض النزاعات في "الفيفا"، ستحمل مزيدا من القرارات والالتزامات المالية على الأندية، خصوصا وأن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تكون ملزمة والدفع فيها لا يحتمل التأجيل أو التقسيط، فيما يجد اتحاد الكرة نفسه بين "مطرقة" الأندية و"سندان" اللاعبين، في عملية وتوقيت اتخاذ القرارات المالية التي تكون في مجملها غير مرضية لطرفي النزاع.



كما أن مشكلة الأندية، تتلخص في استقطاب مدربين ومعالجين ولاعبين محترفين محليين ومن الخارج، وتبرم معهم عقودا بقيمة مرتفعة رغم إدراكها عدم قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها كافة، خصوصا وأن حجم النفقات يفوق الإيرادات بصورة حقيقية بعيدا عن "الكولسات" التي تحاول تجميل الواقع والتحايل على نظام اللعب المالي النظيف، والذي ينص على إبرام عقود اللاعبين والمدربين والإداريين وفق سقوف تتناسب والمداخيل السنوية الثابتة للأندية، ما يدفع كثيرون منهم نحو القضاء لتحصيل حقوقهم أو تقديم شكاوى إلى الاتحاد، لتحصيل حقوقهم عبر المستحقات المحسومة من رصيد الأندية.

ويجمع الخبراء، على ضرورة ايجاد حلول منطقية وواقعية عبر مسؤولية مشتركة من اتحاد الكرة والأندية لحفظ حقوق الجميع وتجنب استقبال المزيد من الشكاوى، مؤكدين أن ذلك يبدأ في إيجاد خطط واضحة قبل الدخول في الموسم الكروي الطويل، إلى جانب إيجاد راع رسمي لدوري المحترفين، خصوصا وأن تدني نسب الحضور الجماهيري لا يساعد الأندية على دفع جزء من ديونها، معربين عن تمنياتهم بأن تتعلم الأندية من أخطائها السابقة وهي "تهرول" نحو إبرام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين من دون ضوابط تراعي الواقع المالي الحقيقي لها.