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قائمة الرواتب الأعلى في الدوري الفرنسي

3/21/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا سنويا عن أعلى الرواتب التي يتقاضاها لاعبو ومدربو الدوري الفرنسي، وتظهر القائمة الأخيرة أن النجم كيليان مبابي يتصدر القائمة بأعلى الرواتب في البطولة الفرنسية.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب"، يحصل مبابي، الذي يلعب لباريس سان جيرمان، على راتب شهري يصل إلى 6 ملايين يورو. وتتميز القائمة بتفوق لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحتل 14 من أصل 16 لاعبًا في العشرة الأوائل مكانة في القائمة.


وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين ومقدار رواتبهم الشهرية وفقًا لتقرير "ليكيب":

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6 ملايين يورو شهريًا
ديمبيلي (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو
ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو
لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان): 1،110،000 يورو
سكرينيار (باريس سان جيرمان): 1،100،000 يورو
دوناروما (باريس سان جيرمان): 849.500 يورو
أسينسيو (باريس سان جيرمان): 831.000 يورو
كولو مواني (باريس سان جيرمان): 750 ألف يورو
حكيمي (باريس سان جيرمان): 738.600 يورو
موكييلي (باريس سان جيرمان): 700 ألف يورو
أوباميانغ (أولمبيك مارسيليا): 650.000 يورو
بن يدر (موناكو): 650 ألف يورو
كيمبيمبي (باريس سان جيرمان): 640.000 يورو
كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): 572.600 يورو
باركولا (باريس سان جيرمان): 550.000 يورو
كورزاوا (باريس سان جيرمان): 500000 يورو

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