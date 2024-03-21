قائمة الرواتب الأعلى في الدوري الفرنسي

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب"، يحصل مبابي، الذي يلعب لباريس سان جيرمان، على راتب شهري يصل إلى 6 ملايين يورو. وتتميز القائمة بتفوق لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحتل 14 من أصل 16 لاعبًا في العشرة الأوائل مكانة في القائمة.



وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين ومقدار رواتبهم الشهرية وفقًا لتقرير "ليكيب":



كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6 ملايين يورو شهريًا

ديمبيلي (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو

ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو

لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان): 1،110،000 يورو

سكرينيار (باريس سان جيرمان): 1،100،000 يورو

دوناروما (باريس سان جيرمان): 849.500 يورو

أسينسيو (باريس سان جيرمان): 831.000 يورو

كولو مواني (باريس سان جيرمان): 750 ألف يورو

حكيمي (باريس سان جيرمان): 738.600 يورو

موكييلي (باريس سان جيرمان): 700 ألف يورو

أوباميانغ (أولمبيك مارسيليا): 650.000 يورو

بن يدر (موناكو): 650 ألف يورو

كيمبيمبي (باريس سان جيرمان): 640.000 يورو

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): 572.600 يورو

باركولا (باريس سان جيرمان): 550.000 يورو

كورزاوا (باريس سان جيرمان): 500000 يورو