قائمة الرواتب الأعلى في الدوري الفرنسي

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- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا سنويا عن أعلى الرواتب التي يتقاضاها لاعبو ومدربو الدوري الفرنسي، وتظهر القائمة الأخيرة أن النجم كيليان مبابي يتصدر القائمة بأعلى الرواتب في البطولة الفرنسية.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب"، يحصل مبابي، الذي يلعب لباريس سان جيرمان، على راتب شهري يصل إلى 6 ملايين يورو. وتتميز القائمة بتفوق لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحتل 14 من أصل 16 لاعبًا في العشرة الأوائل مكانة في القائمة.
وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين ومقدار رواتبهم الشهرية وفقًا لتقرير "ليكيب":
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6 ملايين يورو شهريًا
ديمبيلي (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو
ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو
لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان): 1،110،000 يورو
سكرينيار (باريس سان جيرمان): 1،100،000 يورو
دوناروما (باريس سان جيرمان): 849.500 يورو
أسينسيو (باريس سان جيرمان): 831.000 يورو
كولو مواني (باريس سان جيرمان): 750 ألف يورو
حكيمي (باريس سان جيرمان): 738.600 يورو
موكييلي (باريس سان جيرمان): 700 ألف يورو
أوباميانغ (أولمبيك مارسيليا): 650.000 يورو
بن يدر (موناكو): 650 ألف يورو
كيمبيمبي (باريس سان جيرمان): 640.000 يورو
كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): 572.600 يورو
باركولا (باريس سان جيرمان): 550.000 يورو
كورزاوا (باريس سان جيرمان): 500000 يورو
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