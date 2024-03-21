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ماذا طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا؟

3/21/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا) فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات الاسرائيلية "ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة"، و"استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب".
وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "فايسبوك" إن المقترح الذي أيدته 6 اتحادات أعضاء أرسله في 11 مارس/آذار الجاري، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلندية في 17 مايو/أيار المقبل.


ودعا الاتحاد إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثّلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".

واعتبر الاتحاد أن ذلك "يُعدّ انتهاكا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".

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