ماذا طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا) فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات الاسرائيلية "ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة"، و"استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب".
وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "فايسبوك" إن المقترح الذي أيدته 6 اتحادات أعضاء أرسله في 11 مارس/آذار الجاري، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلندية في 17 مايو/أيار المقبل.
ودعا الاتحاد إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثّلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".
واعتبر الاتحاد أن ذلك "يُعدّ انتهاكا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".
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