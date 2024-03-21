رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه رسالة إلى أسطورة البلاد زيدان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ناقش رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليبي ديالو فكرة تولي زين الدين زيدان منصب مدرب المنتخب الأول خلفاً لديديه ديشان عقب أمم أوروبا المقبلة.
وارتبط "زيزو" كثيراً بخلافة زميله في جيل 1998 كمدرب للديوك، ولكن ديشان استمر عقب بلوغ نهائي كأس العالم الماضي، وجدد عقده حتى 2026.
وقال ديالو مع "لو فيجارو": "لا يوجد سؤال من الأساس، لا حكم لي في الموضوع، الآن نحو من المرشحين ولا يجب أن يمس ذلك ولو ذرة رمل حتى".
وأكمل: "نملك المدرب الأفضل في كرة القدم الفرنسية حتى 2026، كل شيء قيل".
وختم رئيس الاتحاد: "زين الدين زيدان أيقونة لكرة القدم الفرنسية، ويجب شكره والامتنان لما قدمه".
MENAFN21032024000072011014ID1108007147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.