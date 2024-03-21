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رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه رسالة إلى أسطورة البلاد زيدان

3/21/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقش رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليبي ديالو فكرة تولي زين الدين زيدان منصب مدرب المنتخب الأول خلفاً لديديه ديشان عقب أمم أوروبا المقبلة.


وارتبط "زيزو" كثيراً بخلافة زميله في جيل 1998 كمدرب للديوك، ولكن ديشان استمر عقب بلوغ نهائي كأس العالم الماضي، وجدد عقده حتى 2026.


وقال ديالو مع "لو فيجارو": "لا يوجد سؤال من الأساس، لا حكم لي في الموضوع، الآن نحو من المرشحين ولا يجب أن يمس ذلك ولو ذرة رمل حتى".

وأكمل: "نملك المدرب الأفضل في كرة القدم الفرنسية حتى 2026، كل شيء قيل".
وختم رئيس الاتحاد: "زين الدين زيدان أيقونة لكرة القدم الفرنسية، ويجب شكره والامتنان لما قدمه".

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