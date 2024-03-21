حملته لأكثر من 50 سنة! وفاة سيدة بعد عملية استئصال جنين متحجر

وتعتبر حالة هذه السيدة، وهي أم لسبعة أبناء وجدَّة لأربعين حفيداً، من بين حالات الحمل الغريبة التي سجلت منها 300 حالة على الإطلاق، ويطلق عليها علمياً اسم "lithopedion".



وفاة دانييلا ألميدا فيرا بعد عملية استئصال الجنين المتكلس

وكان قد تم نقل دانييلا ألميدا فيرا، البالغة من العمر 81 سنة، لإجراء عملية جراحية بعد هذا الاكتشاف الصادم لهذا الجنين المتكلس، من خلال عمليات المسح ثلاثي الأبعاد، بعد أن كانت مترددة في هذه الخطوة، خصوصاً أنها تحمل الجنين منذ سنة 1968.



واشتبه الطاقم الطبي في إصابتها بالسرطان قبل اكتشاف هذا الجنين النادر، بعد أن اشتكت من آلام في المعدة.



وقد تم إجراء العملية الجراحية غير العادية لهذه الجدة من السكان الأصليين بتاريخ 14 مارس/آذار 2024، إلا أنها توفيت بعد يوم واحد عندما كانت لا تزال في العناية المركزة.



لم تكن ترغب في الذهاب إلى الطبيب

وبعد استئصال الجنين المتحجر من رحم دانييلا ألميدا فيرا، تم إرساله من أجل إجراء الاختبارات الطبية عليه، وقالت ابنتها روزلي للصحافة المحلية: "كانت مسنة، ولم تكن تحب الذهاب إلى الطبيب، وكانت تخاف من المعدات المستخدمة لإجراء الاختبارات".



وأضافت: "نحن في حالة صدمة وحزن شديد. لقد كانت والدتَنا والوحيدةَ التي تحمي الناس، والآن رحلت ونحن نشعر بالضياع".



فيما قال ابنها فاندرلي: "لم تكن تريد الذهاب إلى الأطباء، لأنها كانت قلقة من إصابتها بالورم، كانت تتناول الدواء فقط لتخفيف الألم".



بداية الأعراض عند دانييلا

وكانت دانييلا قد ذهبت أولاً إلى مستشفى صغير بالقرب من منزلها؛ للحصول على مساعدة لعلاج التهاب المسالك البولية.



ثم سرعان ما نُقِلَت إلى مستشفى بونتا بورا الإقليمي في جنوب البرازيل حيث أجرت مزيداً من الاختبارات.



وقبل نحو عام من وفاة دانييلا، تُوفِّيَت امرأة من الكونغو تبلغ من العمر 50 عاماً، نتيجة لجنينٍ حجري كانت تحمله لمدة تسع سنوات، وقد عانت المرأة التي لم يُذكَر اسمها، من سوء التغذية بعد أن انسدت أمعاؤها.



وزارت المستشفى أيضاً وهي تشكو من آلام في المعدة، فضلاً عن عسر الهضم والإحساس بالغرغرة بعد تناول الطعام، فيما كشفت عمليات المسح عن جنين ميت يبلغ من العمر 28 أسبوعاً، في أسفل بطنها.



وقد رفضت هذه المرأة إجراء الجراحة قائلة إنها "غير مطمئنة لها"، وكانت تخشى المرافق الطبية التقليدية وتتجنب الأطباء، وبعد 14 شهراً ماتت بسبب سوء التغذية.



حالة مشابهة في الجزائر

وفقاً لمجلة BioMed Central العلمية في المملكة المتحدة، أُبلِغَ عن أقل من 300 حالة من حالات الجنين المتحجر على الإطلاق.



وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، اكتُشِفَ الأمر نفسه مع امرأة تبلغ من العمر 73 عاماً، في دولة الجزائر.



وكشف فحص الأشعة السينية أن الجنين الميت، الذي يبلغ وزنه 4.5 رطل وبلغ نموه نحو سبعة أشهر، كان موجوداً في رحم المرأة منذ 35 عاماً. -وكالات