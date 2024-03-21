انتشار حمى“قاتلة” يثير الرعب في أميركا اللاتينية

وحمى الضنك مرض ينتقل عن طريق البعوض ويمكن أن يسبب الوفاة.



فقد سُجلت أكثر من 120 ألف إصابة حتى الآن بالأرجنتين في موسم 2023-2024 مع تسجيل النسبة الأكبر منها خلال الشهرين الماضيين، ما يجعل الموسم الحالي يتجاوز بكثيرٍ الموسم السابق الذي كان أسوأ المواسم المسجلة بالفعل.



في السياق، قالت ماريانا مانتيكا أكوستا مديرة معهد مالبران والمتخصصة بالأمراض المعدية: "نمر بأضخم موجة لانتشار حمى الضنك في الأرجنتين".



كما أضافت: "توجد حالات أكثر بنسبة 200% عن الوقت نفسه في موسم العام الماضي".



من بين أعراض حمى الضنك، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وصداع، وقيء، وطفح جلدي، وألم في العضلات والمفاصل يمكن أن يكون شديداً للغاية لدرجة تسميتها بحمى "تكسير العظام".



في بعض الحالات يمكن أن تسبب حمى الضنك نزيفاً أكثر حدة قد يؤدي إلى الوفاة.



وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن الأرجنتين شهدت 79 حالة وفاة في هذا الموسم حتى الآن.



بينما تكافح الجارة البرازيل أيضاً وسط تزايد حالات الإصابة مع تفشي حمى الضنك في مناطق لم تُرصد فيها إصابات من قبل.



وتحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي من فبراير/شباط إلى مايو/أيار، حينما يكون الطقس في الأغلب حاراً ورطباً، لكن في هذا العام رُصدت أعداد إصابة أكبر في وقت مبكر من الموسم. -عربي بوست

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