مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو



في سياق الجدل الذي يحيط بمواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا رسميا إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يطلب فيه منع عرض حلقات المسلسل الباقية بسبب وجود“محتوى يحتوي على مشاهد إباحية وتحريض على الجريمة وإهانة لمهنة المحاماة”.



وأشار المحامي المصري أيمن محفوظ في بلاغه الرسمي إلى أن مسلسل“نعمة الأفوكاتو” يحتوي على“إشارات جنسية وعبارات بذيئة، بالإضافة إلى مشاهد تُظهر التعاطف مع الإجرام وتشجع المشاهدين على تقليد هذه الجرائم”، ويسيء لمهنة المحاماة من خلال تصوير“المحامين يستعينون بالمجرمين ويتوسطون بمخالفة للقانون وتقديم خدماتهم مقابل المنفعة الجنسية”.



وطالب محفوظ وزيرة الثقافة بالاستناد إلى صلاحياتها المنصوص عليها في القانون بمنح وسحب التراخيص للأعمال الفنية، واستخدامها للمادة 8 التي تمنع عرض أعمال الرذيلة والتحريض على الجريمة وعدم محاكاة الجريمة. وأضاف أن المسلسل يخالف أيضا قوانين المهن التمثيلية والمحاماة.



كما طالب محفوظ بفتح تحقيق موسع مع صناع المسلسل وخاصة المخرج محمد سامي، ووقف عرض المسلسل حتى الانتهاء من التحقيقات، وإعادة النظر في باقي الحلقات وحذف المشاهد المثيرة، وإحالة الأمر إلى نقابة الممثلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة الفنانة مي عمر، ويرصد حياة المحامية الشابة نعمة وتحدياتها المهنية والشخصية، وكيفية تعاملها مع القضايا القانونية والظلم الاجتماعي. وتتغير حياة نعمة بعد اكتشافها خيانة زوجها لها وتقرر أن تنتقم منه، مستخدمة مهاراتها القانونية لإعادة العدالة. يعد المسلسل أحد أهم الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور في مصر والوطن العربي.