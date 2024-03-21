دراسة عن انقطاع الطمث لدى الحيتان قد تُفسّر هذه الحالة لدى النساء

MENAFN - Alghad Newspaper)يتساءل العلماء عن الآلية التي تمنع الأنثى من التكاثر رغم أنّه لا يزال أمامها سنوات طويلة لتعيشها، في حين تغتنم معظم الحيوانات كل فرصة للتكاثر.ويزداد الغموض لأنّه من بين خمسة آلاف نوع من الثدييات، يطال انقطاع الطمث فقط النساء وخمسة أنواع من الحيتانيات المسننة، بما فيها الحيتان القاتلة (الأوركا) وكركدن البحر. ولكن ذلك لا يطال الدلافين بين هذه الحيتانيات ذوات الأسنان.وقارن فريق من الباحثين البريطانيين هاتَين المجموعتَين لمحاولة فهم سبب وصول إحداهما إلى انقطاع الطمث، وما يمكن استخلاصه عن الآلية لدى النساء.فعلى الرغم من اختلافاتنا، يشترك البشر في "مسار حياة متقارب" مع هذه الحيوانات البحرية لا بد أنه شجّع على ظهور انقطاع الطمث، على ما توضح الدراسة التي نشرتها أخيراً مجلة "نيتشر".وتستند الدراسة إلى فرضيات عدة تفسر انقطاع الطمث، خصوصاً تلك المتعلّقة بمتوسط العمر المتوقع."فرضية الجدة"تعيش إناث الأنواع الخمسة من الحيتانيات المسنّنة مع انقطاع الطمث حوالي 40 عاماً أطول من الحيتانيات الأخرى من الحجم نفسه. كما أنها تعيش بشكل عام أعماراً أطول من الذكور من جنسها.وأوضح المعد الرئيسي للدراسة صامويل إليس من جامعة إكستر، في مؤتمر صحافي، أنّ إناث الحيتان القاتلة "تعيش عادةً ما بين 60 أو 70 عاماً، لكن الذكور جميعاً تفارق الحياة قبل سن الأربعين".يدعم هذا الواقع "فرضية الجدة" التي بموجبها تعتني الإناث الأكبر سنّاً بأحفادها، مع ميزة يولّدها انقطاع الطمث."الجزء الثاني من القصة يدور حول المنافسة"، بحسب المعد المشارك في الدراسة دارن كروفت، الذي قال إنه عند "تكاثر الأم والابنة لدى حيتان الأوركا في الوقت نفسه، فإنّ متوسط العمر المتوقع لصغار الأنثى الأكبر سنّاً يكون أقصر بسبب التنافس على الغذاء".ولذلك، فإنّ هذا النوع "تطوّر نحو متوسط عمر متوقع أكبر مع فترة تكاثر أقصر"، بحسب دارن كروفت.وأضاف: "إنّه نوع مسار الحياة نفسه الذي نلاحظه عند البشر". ويبدو أن أوجه التشابه في الهياكل الاجتماعية لهذه الأنواع المختلفة "مذهلة".تعايش الإخوة والأخواتوبحسب كروفت، تلعب "الأمهات القدامى" دوراً بارزاً في العملية... فالخبرة المكتسبة خلال حياتها تساعد الحيوانات الأخرى في مواجهة المصاعب مثل نقص الطعام.لكن وجود مجتمع أمومي ليس كافياً. فعلى سبيل المثال، تستمر إناث الفيلة المسنة في التكاثر بشكل جيد في سن الشيخوخة.وثمّة فرق بين النوعين هو أن إناث الحيتانيات المسنّة تستمر في رعاية أبنائها، بينما تترك الأخيرة المجموعة لدى الأفيال.كما أنّ استمرار الإخوة والأخوات في التعايش (حتى مرحلة البلوغ المبكر) يمكن أن تكون سمة شائعة وفريدة من نوعها بين أنواع الحيتانيات الخمسة والبشر المتأثرين بانقطاع الطمث.ومع ذلك، فإنّ كل هذا "لا يقدم إجابة محدّدة لسؤال كيفية تطور انقطاع الطمث"، كما علّقت عالمة الأنثروبولوجيا ريبيكا سير، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في مقال مصاحب للدراسة في مجلة "نيتشر".وحذّرت سير من أنه من الصعب للغاية دراسة الحيتانيات، وأنّ الكثير من البيانات المستخدمة في الأبحاث تنتج عن الجنوح الجماعي لهذه الحيوانات.



وأشارت أيضاً إلى قلّة الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بانقطاع الطمث، بسبب التحيّز في توجيه الدراسات نحو الآليات التي تؤثّر على الرجال. -وكالات

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