سلاف فواخرجي: أنا مريضة بالتعلق.. وانفصالي عن زوجي يزيد حبنا

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكدت في لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ((ع المسرح))، أن التعلق بالأشخاص والأماكن والذكريات، شيء جميل، واليوم أن تجد شخصا في مجتمعنا وسط كل الظروف الصعبة المحيطة يُحب ومُتعلق فهو شيء نادر جدًا.وأضافت فواخرجي، أن حرارة الحب من المُمكن أن تؤذي الحب، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، وحالة الانفصال التي مرت بها معه، وقالت إنه حفاظًا على هذا الحب كان لابُد من الانفصال، والحب حتى في الانفصال يزداد بيننا، لأنه حب حقيقي.

تواجد سلاف رمضانياً

ولم يقتصر حضور سلاف في المشهد الدرامي هذا الموسم، على مشاركتها في مسلسل "مال القبان" الذي يعتبر من أبرز المسلسلات السورية في رمضان 2024، بل تحل أيضًا كضيفة شرف على أحداث مسلسل "إمبراطورية م" أحد أهم المسلسلات المصرية للموسم الرمضاني الحالي.



وتجسد شخصية“ميسون” زوجة "مختار" الراحلة، وتأتي مشاهدها مع الممثل المصري خالد النبوي كحالة دافئة يهرع فيها بطل العمل إلى ذاكرته، كلما واجه صعوبةً في التعامل مع أولاده، أو حينما يشتاق للحب الذي لم يستطع تجاوزه.

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