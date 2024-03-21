الوطني لحقوق الإنسان يناقش حماية الثروة الحرجية باليوم الدولي للغابات

MENAFN - Alghad Newspaper) يحتفل العالم في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام باليوم الدولي للغابات، حيث تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، لإذكاء الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات والثروة الحرجية، وتشجيع الدول على بذل مزيد الجهود المحلية والوطنية والدولية لتنظيم أنشطة ذات علاقة بحماية الغابات والثروة الحرجية، حيث تم اختيار شعار هذا العام تحت عنوان "الغابات والابتكار-حلول جديدة لعالم أفضل".وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحق في بيئة سليمة كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تعد الثروة الحرجية جزءا من مكوناته، علما أن الأردن صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أنّ الأردن عضوا في العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1993، واتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي لعام 1994، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1996.





وفي الإطار الوطني ينص قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 على متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة. بالإضافة الى ضرورة حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة.



وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية الغابات والثروة الحرجية في الأردن من خلال تطبيق خطط خاصة بالحد من الاعتداءات البشرية المتمثلة بالتحطيب، ووضع خطط طوارئ للحد من حرائق الغابات.

كما يشير إلى دور الجهات ذات العلاقة وكافة مكونات المجتمع في حماية الغابات والثروة الحرجية والحفاظ عليها؛ اذ تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود كافة.



ويؤكد المركز بمناسبة هذا اليوم على ضرورة العمل على ابتكار الحلول والاليات من أجل العمل على حماية الغابات والثروة الحرجية بوصفها احد مكونات الحق في بيئة سليمة، وفي الوقت ذاته ضرورة رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية هذه الثروة ومحوريتها في استكمال جميع عناصر الحق في بيئة سليمة و تحقيق التنمية المستدامة.