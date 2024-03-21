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الأردنية توضح حول قصة الطفل هايل

3/21/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضحت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية في بيان اليوم الخميس، حول قصة الطفل هايل التي نشرت على صحيفة "الغد"، وتاليا نص البيان:
بدايةً فإنّ إدارة مستشفى الجامعة الأردنية تُسجّل تحفُّظها على العنوان الذي يُعتبر جائرا؛ إذ إن المستشفى لا يحجز أو يتحفظ على أي مريض لأي سبب كان، وإنما يلتزم بإجراءات قانونية يجب استكمالها لغايات الخروج بغض النظر عن الحالة، بالإضافة إلى الاعتراض على تضمين الخبر لصورة فاتورة المريض- محور الخبر- باعتبارها تحوي تفاصيل شخصية ومادية لا فائدة من نشرها.

كما أن إدارة المستشفى تؤكد أنه وطوال فترة إقامة الطفل في الخداج والتي بلغت (3) شهور تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة دون أي تقصير من الكوادر المعنية إذ إنه أُدخل بوضع صحي سيئ، وكان التواصل مستمرا مع والده لوضعه بالتفاصيل المالية، وتم العرض عليه لمساعدته بالحصول على إعفاء طبي لتغطية مصاريف الخداج إلا أن والد الطفل لم يستطع الحصول على الإعفاء لأسباب لا علم لنا بها.

وتوضّح إدارة المستشفى، أن جُل المعضلة محور الخبر تصُب في صلاحيات إدارة التأمين الصحي وليس المُستشفى؛ حيثُ إن والد الطفل لم يُحضر التأمين الصحي لغاية الآن الأمر الذي حال دون تغطية فاتورة الطفل من قبل وزارة الصحة.

وتُبيّن الإدارة، أنه تم حل المُعضلة بتوقيع تعهد خطي من قبل والد الطفل لحين إحضار تأمين صحي ساري المفعول، مُضيفةً أن لا صلاحيات لديها في إعفاء أي مريض من فاتورة العلاج المالية باعتبار هذه الأموال أموال أميرية لا يحق لأحد التصرف بها.

وإنّ إدارة المستشفى لترجو الالتزام بالحياديّة والموضوعيّة في نقل الأخبار الخاصة بالمستشفى والتأكّد من تفاصيلها ومصادرها؛ حفاظاً على صورة صرح طبي وطني يتّخذ من الموضوعية والتميّز شعاراً له وواقعاً مُمارساً.

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