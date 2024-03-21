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33 جهة رسمية وأهلية تشارك في استراتيجية مكافحة المخدرات

3/21/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لإدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 22/5/2023، إذ وجه جلالته إلى إيجاد استراتيجية وقائية شاملة لآفة المخدرات.
وبين القضاة في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وعلى الفور وبمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تم تشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الاستراتيجية بالشراكة مع 33 جهة رسمية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية هدفت إلى توحيد الجهود بنهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن استراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.

وبين القضاة أن الاستراتيجية ترتكز على هدفين رئيسيين؛ الأول هو رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهداف تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشدداً على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.

وتابع أن الاستراتيجية تتضمن برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل المهارات الوالدية للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة.

وأضاف القضاة أن الاستراتيجية تضمنت تنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.

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