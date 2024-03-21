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اختيار لجان تحكيم حقول جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

3/21/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختار مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة لجان تحكيم حقول الدورة الحادية عشرة.
وتتضمن مواضيع الجائزة ثلاثة حقول؛ هي (الآداب والفنون)، وتم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور وليد العناتي، والدكتور عيسى برهومة، والدكتور صلاح الناجم، وحقل (العلوم) وتم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور عمر الزعبي، والدكتور غيث عبندة، والدكتورة تيسير عبدالحميد، وحقل (المدينة العربية) وتم اختيار لجنة تحكيم تضم الدكتور يامين البيتاوي، والدكتور عصام شحرور، والدكتورة سماح الخطيب.

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشرة (2023-2024)، على أن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/ يناير لعام 2024.

وتضمنت المواضيع المشاركة حقول الآداب والفنون موضوع (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، وفي العلوم موضوع (الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، والمدينة العربية (المدن الجديدة، فرص وتحديات).

ويترأس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، وأمين عمان الكبرى، ورؤساء الجامعات الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف على الجائزة مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.

وتمنح الجائزة التي يديرها من أمانة عمان علي المشاقبة، مرة كل عامين، وتهدف إلى بناء تنافس إيجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب، ودعم المبدعين والعلماء ويدير الجائزة.

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